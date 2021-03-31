Меркель, Макрон и Путин обсудили Украину в режиме видеоконференции

Глава Кремля во время диалога обвинял Киев в эскалации конфликта на Донбассе.

Президенты России и Франции, а также канцлер Германии Ангела Меркель провели трехсторонние переговоры в формате видеоконференции, одной из тем которых стал конфликт на Донбассе. Об этом во вторник, 30 марта, сообщает пресс-служба Кремля.

В Кремле отметили, что во время разговора стороны "обменялись мнениями по ситуации в Украине" и "подтвердили безальтернативность "Комплекса мер" 2015 года как основы урегулирования" конфликта.

"Президент России подчеркнул важность выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых на высшем уровне договорённостей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса", – говорится в сообщении.

Сторона РФ якобы выразила "серьезную обеспокоенность" из-за "провоцируемой Украиной эскалации вооруженного противостояния". Путин отметил, что Киев "фактически отказывается от выполнения согласованных в июле 2020 года в Контактной группы "Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня".

Примечательно, что ни на сайте президента Франции Макрона, ни на сайте канцлера ФРГ Меркель никакой информации о переговорах на данный момент нет.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил в комментарию hromadske, что переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе должны проходить только в рамках "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и Россия).

«Наша позиция — ничего об Украине без Украины… Убеждены, что только в полном, а не сокращенном составе «Нормандии», можно достичь сдвигов по ключевым вопросам мирного урегулирования, прежде всего об обеспечении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня», — говорит Николенко.

По его словам, на сегодняшний день Украина на фоне эскалации ситуации на Донбассе активно прилагает усилия, чтобы активизировать переговоры в четырехстороннем формате.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что позвонит Путину из-за гибели военных на Донбассе.

Напомним, в результате обстрела боевиками позиций ВСУ на Донбассе в районе поселка Шумы Донецкой области погибло четыре украинских воина, двое получили ранения. Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Зеленский проводит консультации с лидерами стран "Нормандской четверки" после обстрела боевиков.

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях, по данным разведки, постоянно находится 50 российских снайперов, которые тренируют боевиков. Всего в 1 и 2 "армиях" так называемых "Л\ДНР" создано 450 снайперских групп.