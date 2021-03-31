Меркель, Макрон і Путін обговорили Україну в режимі відеоконференції

Глава Кремля під час діалогу звинувачував Київ в ескалації конфлікту на Донбасі.

Президенти Росії і Франції, а також канцлерка Німеччини Ангела Меркель провели тристоронні переговори в форматі відеоконференції, однією з тем яких став конфлікт на Донбасі. Про це у вівторок, 30 березня, повідомляє прес-служба Кремля.

У Кремлі зазначили, що під час розмови сторони "обмінялися думками щодо ситуації в Україні" та "підтвердили безальтернативність" Комплексу заходів "2015 року як основи врегулювання" конфлікту.

"Президент Росії підкреслив важливість виконання київською владою всіх раніше досягнутих на вищому рівні домовленостей, перш за все з налагодження прямого діалогу з Донецьком і Луганськом і врегулювання правових аспектів особливого статусу Донбасу", — йдеться в повідомленні.

Сторона РФ нібито висловила "серйозну стурбованість" через "ескалацію збройного протистояння, яку провокує Україна". Путін зазначив, що Київ "фактично відмовляється від виконання узгоджених у липні 2020 року в Контактній групі "Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню".

Варто зазначити, що ні на сайті президента Франції Макрона, ні на сайті канцлерки ФРН Меркель жодної інформації про переговори наразі немає.

Раніше представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив у коментарі hromadske, що переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі повинні проходити тільки в рамках "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція і Росія).

«Наша позиція — нічого про Україну без України... Переконані, що тільки в повному, а не скороченому складі "Нормандії", можна досягти зрушень з ключових питань мирного врегулювання, перш за все про забезпечення повного та всеосяжного режиму припинення вогню», — говорить Ніколенко.

За його словами, на сьогоднішній день Україна на тлі ескалації ситуації на Донбасі активно докладає зусилля, щоб активізувати переговори в чотирибічному форматі.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що подзвонить Путіну через загибель військових на Донбасі.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу бойовиками позицій ЗСУ на Донбасі в районі селища Шуми Донецької області загинуло чотири українських воїни, двоє отримали поранення. Речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що Зеленський проводить консультації з лідерами країн "Нормандської четвірки" після обстрілу бойовиків.

Раніше повідомлялося, що на окупованих територіях, за даними розвідки, постійно знаходиться 50 російських снайперів, які тренують бойовиків. Всього в 1 і 2 "арміях" так званих "Л/ДНР" створено 450 снайперських груп.