Декларация Степанова: часы, внедорожники Lexus и картина (фото)

Кроме зарплаты министр получил 230 тыс. грн процентов на депозиты, а на банковских счетах у него около 665 тыс. долларов.

За 2020 год министр здравоохранения Максим Степанов заработал 497 тысяч гривен по месту работы. Его декларация опубликована на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Министр владеет квартирой в Киеве (площадью 340,9 кв. м), а его жена Наталья – машиноместом (18 кв. м).

У Степанова трое дорогих часов (Rolex, Breguet, Piaget) и картина украинского художника Анатолия Криволапа. У его жены – четверо наручных часов, ювелирные изделия и ценные предметы гардероба.

[ + – ] Часы Rolex считаются одними из самых престижных в мире

[ + – ] Картина Анатолия Криволапа "Конь. Вечер" (2012) была продана в 2013 году в Лондоне на аукционе Phillips за 186 200 долларов

В декларации глава Минздрава указал, что автомобили Land Rover Range Rover (2014 года) и Lexus LX470 (2005) принадлежат ему, а Lexus GX460 (2013) и Lexus LX 450 (2016) – его жене.

[ + – ] Lexus LX470

Ценных бумаг у Степанова нет. Корпоративные права в ООО "Республиканский правовой союз" и "Эдюгенет" он передал в управление.

У его жены есть корпоративные права в компаниях "Спецагротех", "Эдюгенет", "Гарномедика" и "Бестздрав". Она названа конечным бенефициаром этих юрлиц.

Кроме зарплаты министр в прошлом году получил доход около 230 тыс. грн в виде процентов на депозиты, размещенные в Ощадбанке.

Его жена получила около 1 млн грн от занятий предпринимательской деятельностью, а также проценты на депозиты.

У Степанова наличными 11 300 евро, 160 тыс. грн, а на банковских счетах — около 665 тыс. долларов. У его жены наличными 27,3 тыс. долларов, на банковских счетах – около 2 млн грн и 240 тыс. долларов.

Министр указал, что он является главой Одесской областной федерации футбола и благотворительного фонда своего имени.

Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подал декларацию, в которой указал, что за 2020 год его официальная зарплата составила 547 563 грн. Помимо зарплаты он получил 4,3 тыс. грн материальной помощи от государства, чуть более 12 тыс. грн за продажу эклектической энергии по "зеленому" тарифу, 1,5 тыс. грн процентов по банковскому депозиту и почти 1,8 млн грн от отчуждения недвижимого имущества.

Согласно свежей декларации премьер-министра Дениса Шмыгаля за 2020 год, его средняя зарплата в месяц составляла 54 тыс. грн. А глава МВД Арсен Аваков в прошлом году в месяц в среднем зарабатывал 57,7 тыс. грн.