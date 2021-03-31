Декларація Степанова: годинник, позашляховики Lexus і картина (фото)

Крім зарплати міністр отримав 230 тис. грн відсотків на депозити, а на банківських рахунках у нього майже 665 тис. доларів.

За 2020 рік міністр охорони здоров'я Максим Степанов заробив 497 тисяч гривень за місцем роботи. Його декларація опублікована на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Міністр володіє квартирою в Києві (площею 340,9 кв. м), а його дружина Наталя — машиномісцем (18 кв. м).

У Степанова три дорогі годинники (Rolex, Breguet, Piaget) і картина українського художника Анатолія Криволапа. У його дружини — четверо наручних годинників, ювелірні вироби та цінні предмети гардеробу.

[ + – ] Годинники Rolex вважаються одними з найпрестижніших у світі

[ + – ] Картина Анатолія Криволапа "Кінь. Вечір" (2012) була продана в 2013 році в Лондоні на аукціоні Phillips за 186 200 доларів

У декларації глава МОЗ вказав, що автомобілі Land Rover Range Rover (2014 року) і Lexus LX470 (2005) належать йому, а Lexus GX460 (2013) і Lexus LX 450 (2016) — його дружині.

[ + – ] Lexus LX470

Цінних паперів у Степанова немає. Корпоративні права в ТОВ "Республіканський правовий союз" та "Едюгенет" він передав в управління.

В його дружини є корпоративні права в компаніях "Спецагротех", "Едюгенет", "Гарномедіка" і "Бестздрав". Вона названа кінцевим бенефіціаром цих юросіб.

Крім зарплати міністр у минулому році отримав дохід майже 230 тис. грн у вигляді відсотків на депозити, розміщені в Ощадбанку.

Його дружина отримала майже 1 млн грн від занять підприємницькою діяльністю, а також відсотки на депозити.

У Степанова готівкою 11 300 євро, 160 тис. грн, а на банківських рахунках — приблизно 665 тис. доларів. У його дружини готівкою 27,3 тис. доларів, на банківських рахунках — майже 2 млн грн і 240 тис. доларів.

Міністр вказав, що він є главою Одеської обласної федерації футболу та благодійного фонду свого імені.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков подав декларацію, в якій вказав, що за 2020 рік його офіційна зарплата склала 547 563 грн. Крім зарплати він отримав 4,3 тис. грн матеріальної допомоги від держави, трохи більше 12 тис. грн за продаж еклектичної енергії за "зеленим" тарифом, 1,5 тис. грн процентів за банківським депозитом і майже 1,8 млн грн від відчуження нерухомого майна.

Згідно зі свіжою декларацією прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за 2020 рік, його середня зарплата за місяць становила 54 тис. грн. А глава МВС Арсен Аваков у минулому році за місяць здебільшого середньому заробляв 57,7 тис. грн.