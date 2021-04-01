Свежая декларация Тимошенко: изделия от Chanel, $5,5 млн наличными и огромный дом

Лидер партии "Батькивщина" также получила в прошлом году 150 млн гривен компенсации за "политические репрессии"

Лидер партии "Батькивщина", народный депутат Украины Юлия Тимошенко за прошлый год задекларировала 5 млн 491 тысяч долларов и 290 тыс гривен наличными, а также ряд ювелирных украшений известных брендов, недвижимость и автомобили.

Это следует из декларации парламентария за 2020 год, размещенной в реестре Нацагентства по вопросам противодействия коррупции.

Согласно документу, у Тимошенко на банковских счетах — 780 242 грн. Также в прошлом году политик получила 462 538 гривен зарплаты и 255 860 гривен – на выполнение депутатских полномочий.

Среди доходов парламентария – компенсация вреда, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, которую Тимошенко получила в США на стадии досудебного урегулирования в размере 148 345 441 гривен.

Обязательствами по уплате арендной платы, в пользу наследников депутат указала 611 200 гривен, еще 28 927 361 грн составляют налоговые обязательства, необходимые уплатить до 1 августа 2021 года в пользу Козинского поселкового ТО.

Тимошенко задекларировала жилой дом площадью 588 кв. м в Киевской области, который она арендует, а также четыре земельных участка в праве пользования.

У политика есть ряд ювелирных изделий мировых брендов Mikimoto, Chanel, Dinh Van, Cartier, Chopard.

В собственности Тимошенко нет транспортных средств, однако у ее мужа Александра их три: Toyota LC 200 2018 года выпуска, ГАЗ 14 1983 г.в. и Audi A 2016 года выпуска.

У супруга лидера "Батькивщины" есть 180 290 евро, 550 тыс. гривен и 456 800 долларов наличными, на его банковских счетах – 55 888 гривен, 21 доллар, 18 310 евро и 52 693 чешских крон.

В декларации указано, что супруг Тимошенко получил 342 268 грн иностранного дохода, один млн грн от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав и 133 722 грн страховых выплат. В его собственности также имеются двое наручных часов от Vacheron Constantin и Corum.

Напомним, Марина Порошенко, депутат Киевсовета и супруга нардепа от фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко, подала свежую декларацию, в которой указала, что ее муж в 2020 году хранил 51,2 млн долларов США и 423,3 млн грн наличными.

Юрий Витренко, исполняющий обязанности министра энергетики Украины, также подал свежую декларацию, в которой указал, что в течение 2020 года получил 284 637 567 грн заработной платы от НАК "Нафтогаз Украины", где он работал в качестве исполнительного директора.

Спикер Верховной Рады Украины подал свежую декларацию, в которой указал, что за 2020 год его официальная зарплата составила 547 563 грн. Его жена Юлия Чайка заработала за это время почти 7 млн гривен.

Согласно свежей декларации министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, его официальная заработная плата за 2020 год составила 692 287 грн. То есть за месяц он в среднем зарабатывал 57,7 тыс. грн. Также за прошлый год он получил 123 151 грн процентов от депозита в банке.