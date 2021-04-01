Свіжа декларація Тимошенко: вироби від Chanel, $5,5 млн готівкою і величезний будинок

Лідерка партії "Батьківщина" також отримала в минулому році 150 млн гривень компенсації за "політичні репресії".

Лідерка партії "Батьківщина", народна депутатка України Юлія Тимошенко за минулий рік задекларувала 5 млн 491 тисяч доларів і 290 тис гривень готівкою, а також низку ювелірних прикрас відомих брендів, нерухомість та автомобілі.

Це випливає з декларації парламентарія за 2020 рік, розміщеної в реєстрі Нацагентства з питань протидії корупції.

Згідно з документом, у Тимошенко на банківських рахунках — 780 242 грн. Також у минулому році політикиня отримала 462 538 гривень зарплати і 255 860 гривень — на виконання депутатських повноважень.

Серед доходів парламентарія — компенсація шкоди, заподіяної політичними репресіями 2011-2014 років, яку Тимошенко отримала в США на стадії досудового врегулювання в розмірі 148 345 441 гривень.

Зобов'язаннями щодо сплати орендної плати, на користь спадкоємців депутатка вказала 611 200 гривень, ще 28 927 361 грн складають податкові зобов'язання, необхідні сплатити до 1 серпня 2021 року на користь Козинського селищного ТО.

Тимошенко задекларувала житловий будинок площею 588 кв. м у Київській області, який вона орендує, а також чотири земельні ділянки в праві користування.

У політикині є низка ювелірних виробів світових брендів Mikimoto, Chanel, Dinh Van, Cartier, Chopard.

У власності Тимошенко немає транспортних засобів, однак в її чоловіка Олександра їх три: Toyota LC 200 2018 року випуску, ГАЗ 14 1983 р. в. та Audi A 2016 року випуску.

У чоловіка лідерки "Батьківщини" є 180 290 евро, 550 тис. гривень і 456 800 доларів готівкою, на його банківських рахунках — 55 888 гривень, 21 долар, 18 310 євро та 52 693 чеських крон.

У декларації зазначено, що чоловік Тимошенко отримав 342 268 грн іноземного доходу, один млн грн від відчуження цінних паперів і корпоративних прав та 133 722 грн страхових виплат. У його власності також є два наручні годинники від Vacheron Constantin і Corum.

Нагадаємо, Марина Порошенко, депутатка Київради і дружина нардепа від фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка, подала свіжу декларацію, в якій вказала, що її чоловік у 2020 році зберігав 51,2 млн доларів США і 423,3 млн грн готівкою.

Юрій Вітренко, виконувач обов'язків міністра енергетики України, також подав свіжу декларацію, в якій вказав, що протягом 2020 року отримав 284 637 567 грн заробітної плати від НАК "Нафтогаз України", де він працював як виконавчий директор.

Спікер Верховної Ради України подав свіжу декларацію, в якій вказав, що за 2020 рік його офіційна зарплата склала 547 563 грн. Його дружина Юлія Чайка заробила за цей час майже 7 млн гривень.

Згідно зі свіжою декларацією міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, його офіційна заробітна плата за 2020 рік становила 692 287 грн. Тобто за місяць він здебільшого заробляв 57,7 тис. грн. Також за минулий рік він отримав 123 151 грн відсотків від депозиту в банку.