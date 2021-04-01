На Донбассе нужно срочно восстановить режим прекращения огня, – Зеленский

Санкции против Медведчука и поддержка западных партнеров, считает президент, раздражают оккупантов. Поэтому они решили обострить ситуацию.

На Донбассе с начала года уже 20 погибших и 57 раненых. "Такая цена войны и отстаивания нашей независимости, суверенитета и территориальной целостности", – написал президент Владимир Зеленский в соцсетях.

Он считает, что санкции против Виктора Медведчука, твердая позиция Украины по продвижению к миру и безоговорочная поддержка со стороны западных партнеров раздражают оккупантов. "Мы хотели бы вернуться к тем условиям, когда режим прекращения огня действовал эффективнее – как с 27 июля 2020 года, когда в течение месяцев у нас было в десятки раз меньше раненых и погибших. И мы над этим работаем", – заверил Зеленский.

Президент также отметил наращивание присутствия российских войск на границе с Украиной. "Игра мускулами в формате военных учений и возможные провокации вдоль границы – это традиционная дело России. Таким образом она пытается создавать атмосферу давления во время переговоров о прекращении огня и о мире", – считает он.

Процесс переговоров о мире всегда нелегкий, напомнил Зеленский. Самый быстрый, тактический шаг – договоренность о перемирии. "Наша стратегия – мир и возвращения наших людей и территорий", – резюмировал президент.

Напомним, 31 марта Россия отказалась поддержать совместное заявление о возвращении к режиму прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. В начале заседания глава украинской делегации Леонид Кравчук предложил обеспечить с 1 апреля соблюдение режима "тишины". Инициативу поддержали в ОБСЕ и предложили принять совместно согласованное заявление ТКГ.

Кравчук заявил, что на следующем заседании 14 апреля будет поднимать вопрос о перемирии на Донбассе в период пасхальных праздников.

В результате обстрела боевиками позиций ВСУ на Донбассе в районе поселка Шумы Донецкой области погибли четверо украинских воинов, двое получили ранения. В украинской делегации в Трехсторонней контактной группе заявляли, что Зеленский провел консультации с лидерами стран "Нормандской четверки" после обстрела боевиков.