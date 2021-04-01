На Донбасі потрібно терміново відновити режим припинення вогню, — Зеленський

Санкції проти Медведчука та підтримка західних партнерів, вважає президент, дратують окупантів. Тому вони вирішили загострити ситуацію.

На Донбасі з початку року вже 20 загиблих і 57 поранених. "Така ціна війни і відстоювання нашої незалежності, суверенітету й територіальної цілісності", — написав президент Володимир Зеленський в соцмережах.

Він вважає, що санкції проти Віктора Медведчука, тверда позиція України щодо просування до миру і беззастережна підтримка з боку західних партнерів дратують окупантів. "Ми хотіли б повернутися до тих умов, коли режим припинення вогню діяв ефективніше — як із 27 липня 2020 року, коли протягом місяців у нас було в десятки разів менше поранених і загиблих. І ми над цим працюємо", — запевнив Зеленський.

Президент також зазначив нарощування присутності російських військ на кордоні з Україною. "Гра м'язами у форматі військових навчань і можливі провокації вздовж кордону — це традиційна справа Росії. Таким чином вона намагається створювати атмосферу тиску під час переговорів про припинення вогню і про мир", — вважає він.

Процес переговорів про мир завжди нелегкий, нагадав Зеленський. Найшвидший, тактичний крок — домовленість про перемир'я. "Наша стратегія — світ і повернення наших людей і територій", — резюмував президент.

Нагадаємо, 31 березня Росія відмовилася підтримати спільну заяву про повернення до режиму припинення вогню на Донбасі. Про це повідомила прес-служба української делегації в Тристоронній контактній групі. На початку засідання глава української делегації Леонід Кравчук запропонував забезпечити з 1 квітня дотримання режиму "тиші". Ініціативу підтримали в ОБСЄ і запропонували ухвалити спільно узгоджену заяву ТКГ.

Кравчук заявив, що на наступному засіданні 14 квітня порушуватиме питання про перемир'я на Донбасі в період великодніх свят.

Унаслідок обстрілу бойовиками позицій ЗСУ на Донбасі в районі селища Шуми Донецької області загинули четверо українських воїнів, двоє отримали поранення. В українській делегації в Тристоронній контактній групі заявляли, що Зеленський провів консультації з лідерами країн "Нормандської четвірки" після обстрілу бойовиків.