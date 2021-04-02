Глава партии "Слуга народа" Корниенко задекларировал авторские права на песни (видео)

Одна из композиций группы "2Саша" посвящена нардепам, "которые жмут на кнопки и на жизнь не жалуются".

Глава политической партии "Слуга народа" и нардеп Александр Корниенко подал обновленную декларацию, в которой указал, что является владельцем 50% авторских прав песен группы "2Саша". Вторая половина авторских прав принадлежит нардепу от этой же политсилы Александру Санченко.

Некоторые из этих песен в исполнении Корниенко и Санченко есть в свободном доступе на YouTube. Например, одна из них называется "Кровоcісі" (видео датировано 2016 годом). Ее текст повествует о народных депутатах, которые "жмут на кнопки и на жизнь не жалуются".

"Еду я в троллейбусе, ну а ты на Брабусе,

Обедаю в столовой, ну а ты в Стейкхаусе.

Водителем троллейбуса я всю жизнь вкалываю,

А ты жмешь на кнопки и на жизнь не жалуешься.

Кровосиси страны — вы с народом равны.

Снимай штаны, дальше действовать будем мы.

Кровосиси страны.

У мене знову шість уроків, у тебе знов канікули.

У тебе знов нема відпустки, ти в Париж поїхала.

Я отримала допомогу 200 гривень, а ти знову 20 тисяч.

Так подавися ж ними", — гласит текст песни "Кровосісі" группы 2Саша.

[ + – ] 2Саша - "Кровосісі" (видео)

Также в репертуаре группы 2Саша нынешних нардепов Корниенко и Санченко была песня "Заграница", в тексте которой утверждается, что Украине есть чему поучиться у других стран, но оставаться жить стоит в нашей стране.

[ + – ] 2Саша - "Заграница" (видео)

Также в обновленной декларации Корниенко указал, что за 2020 год получил зарплату в размере 510 тыс. грн. Его супруга в течение этого периода получила 706 тыс. грн от предпринимательства, 21 тыс. грн зарплаты по основному месту работы и более 40 тыс. грн соцвыплат.

Корниенко хранил 500 тыс. грн и 50 тыс. долларов наличными, а его жена — 20 тыс. долларов.

На банковских счетах у супругов хранилось более 750 тыс. грн.

В декларации глава партии "Слуга народа" указал одну машину — Citroen C5 Aircross HDi 180 (2019 года выпуска).

Напомним, нардеп от "Голоса" указала в своей декларации "собаку-тапки-погрызяку" по кличке Коди и "котика-муркотика" Жорика.

Обновленную декларацию также подал спикер Верховной Рады Разумков, у него наличными в 2020 году хранилось 28,5 млн гривен.

В декларации главы МВД Украины Арсена Авакова годовой доход составил 5,4 млн гривен. Также у него есть коллекция вин, монет и марок.

Свежую декларацию подал и и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко. Он указал, что в течение 2020 года получил более 284,6 млн грн зарплаты от НАК "Нафтогаз Украины", из чего следует, что его средняя месячная зарплата там составляла около 43,8 млн грн.