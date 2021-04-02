Голова партії "Слуга народу" Корнієнко задекларував авторські права на пісні (відео)

Одна з композицій групи "2Саша" присвячена нардепам, "які тиснуть на кнопки і на життя не скаржаться".

Голова політичної партії "Слуга народу" і нардеп Олександр Корнієнко подав оновлену декларацію, у якій вказав, що є власником 50% авторських прав пісень групи "2Саша". Друга половина авторських прав належить нардепу від цієї ж політсили Олександру Санченку.

Деякі з цих пісень у виконанні Корнієнка та Санченка є у вільному доступі на YouTube. Наприклад, одна з них називається "Кровоcісі" (відео датоване 2016 роком). Її текст оповідає про народних депутатів, які "тиснуть на кнопки і на життя не скаржаться".

"Еду я в троллейбусе, ну а ты на Брабусе,

Обедаю в столовой, ну а ты в Стейкхаусе.

Водителем троллейбуса я всю жизнь вкалываю,

А ты жмешь на кнопки и на жизнь не жалуешься.

Кровосиси страны — вы с народом равны.

Снимай штаны, дальше действовать будем мы.

Кровосиси страны.

У мене знову шість уроків, у тебе знов канікули.

У тебе знов нема відпустки, ти в Париж поїхала.

Я отримав допомогу 200 гривень, а ти знову 20 тисяч.

Так подавися ж ними", — свідчить текст пісні "Кровосісі" групи 2Саша.

[ + – ] 2Саша — "Кровосісі" (відео)

Також у репертуарі групи 2Саша нинішніх нардепів Корнієнка та Санченка була пісня "Закордон", у тексті якої затверджується, що Україні є чому повчитися в інших країн, але залишатися жити варто в нашій країні.

[ + – ] 2Саша — "Закордон" (відео)

Також в оновленій декларації Корнієнко зазначив, що за 2020 рік отримав зарплату в розмірі 510 тис. грн. Його дружина протягом цього періоду отримала 706 тис. грн від підприємництва, 21 тис. грн зарплати за основним місцем роботи та понад 40 тис. грн соцвиплат.

Корнієнко зберігав 500 тис. грн і 50 тис. доларів готівкою, а його дружина — 20 тис. доларів.

На банківських рахунках у подружжя зберігалося понад 750 тис. грн.

У декларації голова партії "Слуга народу" вказав одну машину — Citroen C5 Aircross HDi 180 (2019 року випуску).

Нагадаємо, що нардеп від "Голосу" вказала у своїй декларації "собаку-тапки-погризяку" на прізвисько Коді і "котика-муркотика" Жорика.

Оновлену декларацію також подав спікер Верховної Ради Разумков, у нього готівкою у 2020 році зберігалося 28,5 млн гривень.

У декларації голови МВС України Арсена Авакова річний дохід становив 5,4 млн гривень. Також у нього є колекція вин, монет і марок.

Свіжу декларацію подав і в.о. міністра енергетики України Юрій Вітренко. Він вказав, що протягом 2020 року отримав понад 284,6 млн грн зарплати від НАК "Нафтогаз України", з чого випливає, що його середня місячна зарплата там становила близько 43,8 млн грн.