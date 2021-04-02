РФ стягивает войска, чтобы Украина ответила за слова Байдена о Путине-убийце, - Волкер

Для президента РФ, рассказал американский дипломат, важно оказывать психологическое давление на украинцев и отвлекать россиян от проблем в их стране.

Бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в комментарии изданию "Голос Америки" заявил, что, по его мнению, Россия начала перебрасывать войска на границу с Украиной и на временно оккупированные территории сразу по нескольким причинам.

"Я думаю, это умышленная чрезмерная реакция на риторику США. Когда президента Байдена спросили считает ли он считает Путина убийцей, он сказал "да". Поэтому я думаю, сейчас они пытаются накалить обстановку, чтобы дать отпор администрации Байдена", — заявил Волкер.

Также, по словам дипломата, сейчас Путин пытается переключить внимание жителей России от домашних проблем и ситуации с осужденным оппозиционером Алексеем Навальным на международную политику.

"Но, пожалуй самым важным из всего является психологическое давление на Украину", — отметил Волкер.

Напомним, из-за обострения на Донбассе 26 марта в районе поселка Шумы Донецкой области погибло четыре украинских воина.

31 марта издание The New York Times сообщило, что Россия перебросила еще 4 тысячи солдат к границам Украины. Из-за этого США привели свои войска в максимальную боевую готовность на территории Европы.

1 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отвечая на вопросы журналистов заявил, что перемещение военных и военной техники Вооруженных сил ни для кого не несет угрозы.

В тот же день состоялся телефонный разговор между Министром иностранных дел Украины Андреем Тараном и главой Пентагона Ллойдом Остином, во время которого представитель США пообещал, что Штаты "не оставят Украину наедине" с РФ в случае обострения ситуации на Донбассе.