"Угрозы не несет", - Песков о переброске военной техники к границам Украины

По словам пресс-секретаря Путина, Россия вправе перемещать свои войска как им угодно, и это не должно тревожить другие государства.

Дмитрий Песков во время ответов на вопросы журналистов заявил, что перемещение военных и военной техники Вооруженных сил ни для кого не несет угрозы. Об этом сообщает РБК.

По словам пресс-секретаря Путина, перемещение российских войск не должно тревожить другие государства.

"Российская Федерация перемещает вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению. Это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы", — заявил Песков.

По его словам, российские войска якобы никогда не принимали и не принимают участия в вооруженном конфликте на территории Украины.

"Это является исключительно внутриукраинским конфликтом. И мы, … и европейские страны, и все страны мира, мы не хотели бы, чтобы гражданская война на Украине в результате провокаций и провокационных действий вооруженных сил Украины снова воспламенилась", — подытожил пресс-секретарь.

Напомним, на видео попала переброска САУ "Мста-С" через крымский мост на оккупированный полуостров. По данным издания New York Times, Россия перебросила еще 4 тысячи солдат к границам Украины. Из-за этого США привели свои войска в максимальную боевую готовность на территории Европы.

В оккупированном Торезе боевики показали новую роту из российских УАЗов. На них они приняли участие в танковых учениях.

Отметим, ранее Дмитрий Песков заявлял о том, что санкции против Медведчука могут привести к обострению на Донбассе. А в "плачевных" экономических отношениях РФ с Украиной виноват Киев.