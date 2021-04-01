"Загрози не несе", — Пєсков про перекидання військової техніки до кордонів України

За словами прес-секретаря Путіна, Росія може переміщати свої війська як її завгодно, і це не повинно турбувати інші держави.

Дмитро Пєсков під час відповідей на питання журналістів заявив, що переміщення військових і військової техніки Збройних сил ні для кого не несе загрози. Про це повідомляє РБК.

За словами прес-секретаря Путіна, переміщення російських військ не повинно турбувати інші держави.

"Російська Федерація переміщує збройні сили в межах своєї території на свій розсуд. Це не повинно нікого турбувати, це ні для кого не становить жодної загрози", — заявив Пєсков.

За його словами, російські війська нібито ніколи не брали і не беруть участі у збройному конфлікті на території України.

"Це є виключно внутрішньоукраїнських конфліктом. І ми,... і європейські країни, і всі країни світу, ми не хотіли б, щоб громадянська війна на Україні в результаті провокацій та провокаційних дій збройних сил України знову запалала", — підсумував прес-секретар.

Нагадаємо, на відео потрапило перекидання САУ "Мста-С" через кримський міст на окупований півострів. За даними видання New York Times, Росія перекинула ще 4 тисячі солдатів до кордонів України. Через це США привели свої війська в максимальну бойову готовність на території Європи.

В окупованому Торезі бойовики показали нову роту з російських УАЗів. На них вони взяли участь у танкових навчаннях.

Зазначимо, раніше Дмитро Пєсков заявляв про те, що санкції проти Медведчука можуть привести до загострення на Донбасі. А у "жалюгідних" економічних відносинах РФ з Україною винен Київ.