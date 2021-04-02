РФ стягує війська, щоб Україна відповіла за слова Байдена про Путіна-вбивцю, — Волкер

Для президента РФ, розповів американський дипломат, важливо чинити психологічний тиск на українців і відволікати росіян від проблем у їхній країні.

Колишній спеціальний представник Держдепу США з питань України Курт Волкер у коментарі виданню "Голос Америки" заявив, що, на його думку, Росія почала перекидати війська на кордон з Україною і на тимчасово окуповані території відразу з кількох причин.

"Я думаю, це навмисна надмірна реакція на риторику США. Коли президента Байдена запитали чи вважає він вважає Путіна вбивцею, він сказав "так". Тому я думаю, зараз вони намагаються загострити обстановку, щоб дати відсіч адміністрації Байдена", — заявив Волкер.

Також, за словами дипломата, зараз Путін намагається переключити увагу жителів Росії від домашніх проблем і ситуації із засудженим опозиціонером Олексієм Навальним на міжнародну політику.

"Але, мабуть, найважливішим з усього є психологічний тиск на Україну", — зазначив Волкер.

Нагадаємо, що через загострення на Донбасі 26 березня в районі селища Шуми Донецької області загинуло чотири українських воїни.

31 березня видання The New York Times повідомило, що Росія перекинула ще 4 тисячі солдатів до кордонів України. Через це США привели свої війська в максимальну бойову готовність на території Європи.

1 квітня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у свою чергу, відповідаючи на запитання журналістів заявив, що переміщення військових і військової техніки Збройних сил ні для кого не несе загрози.

У той же день відбулася телефонна розмова між Міністром закордонних справ України Андрієм Тараном і головою Пентагону Ллойдом Остіном, під час якої представник США пообіцяв, що Штати "не залишать Україну наодинці" з РФ у разі загострення ситуації на Донбасі.