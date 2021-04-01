США не оставят Украину наедине с Россией в случае эскалации ситуации на Донбассе, – глава Пентагона

Министр обороны США позвонил украинскому коллеге и заявил о готовности Вашингтона поддерживать Киев в условиях длительной агрессии РФ.

Министр иностранных дел США Ллойд Остин выразил обеспокоенность последними действиями России, а также пообещал, что Соединенные Штаты "не оставят Украину наедине" и "не допустят реализации агрессивных стремлений России" касательно Украины. Как сообщает сайт Министерства обороны Украины, заявление было сделано во время общения главы Пентагона с его украинским коллегой Андреем Тараном.

В сообщении говорится, что соответствующий телефонный разговор состоялся в четверг, 1 апреля, по инициативе американской стороны. Это уже второй за последние полтора месяца подобный разговор, во время которого обсуждалось двустороннее сотрудничество Украины и США в сфере безопасности и обороны.

Во время диалога Андрей Таран проинформировал собеседника о военно-политических аспектах происходящего на линии разграничения с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, в Крыму и рядом с государственной границей Украины.

Отдельно он уделил внимание гибели четырех украинских военнослужащих 26 марта под населенным пунктом Шумы. Министр отметил, что РФ системно идет на эскалацию ситуации в районе проведения ООС и не желает подтверждать приверженность режиму прекращения огня.

[ + – ] Андрей Таран Фото: Министерство обороны Украины

"Стратегический диалог на уровне руководителей оборонных ведомств Украины и США не просто поддерживается, он — динамично развивается. Американские партнеры активно инициируют контакты, выражают искреннюю обеспокоенность попытками России обострить ситуацию вокруг Украины. Сегодняшний звонок американского коллеги является яркой демонстрацией проактивной позиции США в поддержке суверенитета и шагов по восстановлению территориальной целостности Украины", — отметил Андрей Таран.

Как сообщает Politiko, войска Соединенных Штатов в Европе приведены в полную боевую готовность после того, как оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня и убили четырех украинских военнослужащих, а Россия начала стягивать войска на границе с Украиной.

Ранее стало известно, что в НАТО провели совещание из-за наращивания военной мощи РФ у границ Украины. В альянсе отметили, что Россия подрывает усилия по деэскалации напряженности на востоке Украины.

Напомним, на видео попала переброска САУ "Мста-С" через крымский мост на оккупированный полуостров. По данным издания New York Times, Россия перебросила еще 4 тысячи солдат к границам Украины. Из-за этого США привели свои войска в максимальную боевую готовность на территории Европы.

В оккупированном Торезе боевики показали новую роту из российских УАЗов. На них они приняли участие в танковых учениях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, во время ответов на вопросы журналистов заявил, что перемещение военных и военной техники Вооруженных сил ни для кого не несет угрозы.