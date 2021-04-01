В НАТО провели совещание из-за наращивания военной мощи РФ у границ Украины

В альянсе отметили, что Россия подрывает усилия по деэскалации напряженности на востоке Украины.

В НАТО всерьез обеспокоены наращиванием военной мощи России у границ Украины. Как в четверг, 1 апреля, сообщило агентство Reuters, послы альянса провели встречу для обсуждения недавней эскалации на Донбассе.

Представитель НАТО сообщил изданию, что Москва подрывает перемирие на востоке Украины. В ходе совещания послы поделились своей обеспокоенностью и по поводу нарушения Россией соглашения о прекращении огня, которое было достигнуто в июле 2020 года.

"Дестабилизирующие действия России подрывают усилия по деэскалации напряженности", — передает агентство слова представителя НАТО.

При этом, как сообщает журналистка Тери Шульц, на этой неделе европейское командование США повысило уровень готовности к угрозе на фоне эскалации напряженности на востоке Украины, в результате которой погибли четверо украинских военных.

По ее словам, в ходе заседания также было сделано заявление о том, что РФ "начала еще одну военную кампанию в незаконно аннексированных Крыму и Севастополе, призывая жителей в свои вооруженные силы".

Напомним, на видео попала переброска САУ "Мста-С" через крымский мост на оккупированный полуостров. По данным издания New York Times, Россия перебросила еще 4 тысячи солдат к границам Украины. Из-за этого США привели свои войска в максимальную боевую готовность на территории Европы.

В оккупированном Торезе боевики показали новую роту из российских УАЗов. На них они приняли участие в танковых учениях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, во время ответов на вопросы журналистов заявил, что перемещение военных и военной техники Вооруженных сил ни для кого не несет угрозы.

Следует напомнить, что 31 марта Россия отказалась поддержать совместное заявление о возвращении к режиму прекращения огня на Донбассе.

В результате обстрела боевиками позиций ВСУ на Донбассе в районе поселка Шумы Донецкой области погибли четверо украинских воинов, двое получили ранения. В украинской делегации в Трехсторонней контактной группе заявляли, что Зеленский провел консультации с лидерами стран "Нормандской четверки" после обстрела боевиков.