У НАТО провели нараду через нарощування військової потужності РФ біля кордонів України

В альянсі зазначили, що Росія підриває зусилля по деескалації напруженості на сході України.

У НАТО всерйоз стурбовані нарощуванням військової потужності Росії біля кордонів України. Як у четвер, 1 квітня, повідомило агентство Reuters, посли Альянсу провели зустріч для обговорення нещодавньої ескалації на Донбасі.

Представник НАТО повідомив виданню, що Москва підриває перемир'я на сході України. Під час наради посли поділилися своєю стурбованістю і з приводу порушення Росією угоди про припинення вогню, яке було досягнуто у липні 2020 року.

"Дестабілізуючі дії Росії підривають зусилля по деескалації напруженості", — передає агентство слова представника НАТО.

При цьому, як повідомляє журналістка Тері Шульц, на цьому тижні європейське командування США підвищило рівень готовності до загрози на тлі ескалації напруженості на сході України, у результаті якої загинули четверо українських військових.

За її словами, під час засідання також було зроблено заяву про те, що РФ "почала ще одну військову кампанію ву незаконно анексованих Криму і Севастополі, закликаючи жителів до своїх збройних сил".

Нагадаємо, на відео потрапило перекидання САУ "Мста-С" через кримський міст на окупований півострів. За даними видання New York Times, Росія перекинула ще 4 тисячі солдатів до кордонів України. Через це США привели свої війська у максимальну бойову готовність на території Європи.

В окупованому Торезі бойовики показали нову роту з російських УАЗів. На них вони взяли участь у танкових навчаннях.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, зі свого боку, під час відповідей на питання журналістів заявив, що переміщення військових і військової техніки Збройних сил ні для кого не несе загрози.

Варто нагадати, що 31 березня Росія відмовилася підтримати спільну заяву про повернення до режиму припинення вогню на Донбасі.

У результаті обстрілу бойовиками позицій ЗСУ на Донбасі у районі селища Шуми Донецької області загинули четверо українських воїнів, двоє отримали поранення. В українській делегації в Тристоронній контактній групі заявляли, що Зеленський провів консультації з лідерами країн "Нормандської четвірки" після обстрілу бойовиків.