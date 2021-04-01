США не залишать Україну наодинці з Росією у випадку ескалації ситуації на Донбасі, — голова Пентагону

Міністр оборони США подзвонив українському колезі і заявив про готовність Вашингтона підтримувати Київ в умовах тривалої агресії РФ.

Міністр закордонних справ США Ллойд Остін висловив стурбованість останніми діями Росії, а також пообіцяв, що Сполучені Штати "не залишать Україну наодинці" і "не допустять реалізації агресивних прагнень Росії" щодо України. Як повідомляє сайт Міністерства оборони України, заяву було зроблено під час спілкування голови Пентагону з його українським колегою Андрієм Тараном.

У повідомленні йдеться, що відповідна телефонна розмова відбулася в четвер, 1 квітня, з ініціативи американської сторони. Це вже друга за останні півтора місяці подібна розмова, під час якої обговорювалося двостороннє співробітництво України та США у сфері безпеки і оборони.

Під час діалогу Андрій Таран поінформував співрозмовника про військово-політичні аспекти того, що відбувається на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями Донецької і Луганської областей, в Криму і поряд з державним кордоном України.

Окремо він приділив увагу загибелі чотирьох українських військовослужбовців 26 березня під населеним пунктом Шуми. Міністр зазначив, що РФ системно йде на ескалацію ситуації у районі проведення ООС і не бажає підтверджувати прихильність режиму припинення вогню.

[ + – ] Андрій Таран Фото: Министерство обороны Украины

"Стратегічний діалог на рівні керівників оборонних відомств України і США не просто підтримується, він — динамічно розвивається. Американські партнери активно ініціюють контакти, висловлюють щиру стурбованість спробами Росії загострити ситуацію навколо України. Сьогоднішній дзвінок американського колеги є яскравою демонстрацією проактивної позиції США у підтримці суверенітету та кроків з відновлення територіальної цілісності України", — зазначив Андрій Таран.

Як повідомляє Politiko, війська Сполучених Штатів у Європі приведені в повну бойову готовність після того, як окупаційні війська на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військовослужбовців, а Росія почала стягувати війська на кордоні з Україною.

Раніше стало відомо, що в НАТО провели нараду через нарощування військової потужності РФ біля кордонів України. В альянсі зазначили, що Росія підриває зусилля з деескалації напруженості на сході України.

Нагадаємо, на відео потрапило перекидання САУ "Мста-С" через кримський міст на окупований півострів. За даними видання New York Times, Росія перекинула ще 4 тисячі солдатів до кордонів України. Через це США привели свої війська у максимальну бойову готовність на території Європи.

В окупованому Торезі бойовики показали нову роту з російських УАЗів. На них вони взяли участь у танкових навчаннях.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, зі свого боку, під час відповідей на питання журналістів заявив, що переміщення військових і військової техніки Збройних сил ні для кого не несе загрози.