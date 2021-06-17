"Точно будут санкции": в СНБО анонсировали новое заседание

Всего в завтрашней повестке дня есть пять вопросов, среди которых санкции и недра. Еще один засекречен.

В пятницу, 18 июня, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Встреча должна начаться в 17:00. Об этом рассказывает пресс-служба СНБО.

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В ведомстве сообщают, что предварительно в повестке дня будет 5 вопросов:

О рассмотрении Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины. (тайный пункт). О применении персональный специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Доклад Председателя Государственной службы геологии и недр Украины о состоянии выполнения решения СНБО Украины от 19 марта 2021 "О состоянии дел в сфере недропользования", введенного в действие Указом Президента Украины от 25 марта 2021 № 122. Другое.

После завершения заседания — ориентировочно в 18:00 — должен состояться брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.

Примечательно, что сегодня, 17 июня, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщал "Укринформу", что на этой неделе заседания СНБО не состоится.

"Сейчас до конца финализируют аудит по недрам, поэтому будет другая дата заседания СНБО. Когда именно, я не знаю", — подчеркнул парламентарий.

Отметим, прошлое заседание СНБО состоялось 4 июня. После его завершения секретарь СНБО сообщил, что из госдач в Конча-Заспе и Пуще-Водице начали выселять экс-госслужащих, среди которых — Богатырева, Табачник, Семиноженко и другие.

Также тогда Данилов заявил, что из 111 "криминальных авторитетов" в Украине осталось лишь 43, а из 34 "воров в законе" не осталось ни одного.