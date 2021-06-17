"Точно будуть санкції": в РНБО анонсували нове засідання

Усього в завтрашньому порядку денному є п'ять питань, серед яких санкції і надра. Ще одне засекречене.

У пʼятницю, 18 червня, відбудеться засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України. Зустріч має розпочатися о 17:00. Про це розповідає пресслужба РНБО.

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У відомстві повідомляють, що попередньо на порядку денному буде 5 питань:

Про розгляд Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України. (Таємний пункт). Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Доповідь Голови Державної служби геології та надр України про стан виконання рішення РНБО України від 19 березня 2021 "Про стан справ у сфері надрокористування", введеного в дію Указом Президента України від 25 березня 2021 № 122. Інше.

Після завершення засідання — орієнтовно о 18:00 — повинен відбутися брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова.

Примітно, що сьогодні, 17 червня, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомляв "Укрінформу", що на цьому тижні засідання РНБО не відбудеться.

"Зараз до кінця фіналізують аудит по надрах, тому буде інша дата засідання РНБО. Коли саме, я не знаю", — підкреслив парламентарій.

Зазначимо, минуле засідання РНБО відбулося 4 червня. Після його завершення секретар РНБО повідомив, що з держдач у Конча-Заспі і Пущі-Водиці почали виселяти ексдержслужбовців, серед яких — Богатирьова, Табачник, Семиноженко та інші.

Також тоді Данілов заявив, що з 111 "кримінальних авторитетів" в Україні залишилося лише 43, а з 34 "злодіїв у законі" не залишилося жодного.