Разумков предложил лишать нардепов мандатов за вождение пьяными или под наркотиками

Спикер Рады подчеркнул, что сейчас основанием для досрочного прекращения полномочий парламентариев являются уголовная ответственность и соответствующее решение суда.

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков выступил с предложением внести в законодательство норму, которая позволяла бы лишать народных депутатов мандата за вождение транспорта в нетрезвом виде. Об этом он сказал в ходе заседания парламентского согласительного совета, которое состоялось в понедельник, 12 июля.

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"Закон должен быть один для всех… Мне очень жаль, что сегодня в украинском законодательстве нет нормы, которая бы могла действительно очищать Верховную Раду от таких поступков, действий [вождение транспортных средств в нетрезвом виде — ред.] коллег", — отметил Разумков.

Спикер Рады подчеркнул, что им необходимо поработать в этом направлении.

Также Разумков напомнил, что уголовная ответственность и решение суда касательно уголовного приговора являются основанием для того, чтобы парламентарий лишился мандата.

Отметим, согласно ст. 4 ЗУ "О статусе народного депутата", основаниями для досрочного прекращения полномочий парламентария также могут стать его письменное заявление о сложении мандата, потеря гражданства Украины, выезд на ПМЖ за границы Украины или решение суда о его недееспособности.

Напомним, 8 июля стало известно, что исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Александр Юрченко, устроил ДТП во Львове. Позже в сети появилась фотография медицинского заключения, согласно которому во время аварии парламентарий находился под воздействием наркотических веществ.

Сам Юрченко заявил, что никогда в жизни не пробовал наркотики.