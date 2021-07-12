Разумков запропонував позбавляти нардепів мандатів за кермування п'яними або під наркотиками

Спікер Ради підкреслив, що зараз підставою для дострокового припинення повноважень парламентаріїв є кримінальна відповідальність і відповідне рішення суду.

Глава Верховної Ради України Дмитро Разумков виступив із пропозицією внести в законодавство норму, яка дозволяла б позбавляти народних депутатів мандата за кермування в нетверезому вигляді. Про це він сказав у процесі засідання парламентської погоджувальної ради, яке відбулося в понеділок, 12 липня.

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"Закон повинен бути один для всіх… Мені дуже шкода, що сьогодні в українському законодавстві немає норми, яка б могла дійсно очищати Верховну Раду від таких вчинків, дій [кермування транспортними засобами в нетверезому вигляді — ред.] колег", — зазначив Разумков.

Спікер Ради підкреслив, що їм необхідно попрацювати в цьому напрямку.

Також Разумков нагадав, що кримінальна відповідальність і рішення суду щодо кримінального вироку є підставою для того, щоб парламентарій позбувся мандата.

Зазначимо, згідно зі ст. 4 ЗУ "Про статус народного депутата", підставами для дострокового припинення повноважень парламентарія також можуть стати його письмова заява про складання мандата, втрата громадянства України, виїзд на ПМП за межі України або рішення суду про його недієздатність.

Нагадаємо, 8 липня стало відомо, що виключений з фракції "Слуга народу" нардеп Олександр Юрченко, влаштував ДТП у Львові. Пізніше в мережі зʼявилася фотографія медичного висновку, згідно з яким під час аварії парламентарій перебував під впливом наркотичних речовин.

Власне Юрченко заявив, що ніколи в житті не вживав наркотики.