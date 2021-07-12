Встреча Зеленского и министра обороны Германии в Берлине отменена, - СМИ
Причин, по которым разговор не состоялся, пока не называют. А вот с президентом ФРГ украинский лидер уже увиделся.
В понедельник, 12 июля, в Берлине должна была состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. По информации "Радио Свобода", стороны планировали обсудить двустороннее сотрудничество и текущую ситуацию в регионе.
Однако, сообщает российское издание "РИА Новости", эта встреча был отменена. О деталях и причинах такого решения на текущий момент неизвестно.
Примечательно, что с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером украинский лидер уже успел увидеться, пишет "Укринформ". По информации журналистов, встреча прошла в тет-а-тет во дворце Бельвю. В ходе общения Зеленский и Штайнмайер обсудили двусторонние отношения и международные вопросы, которые представляют для стран взаимный интерес.
Отметим, вечером в понедельник, 12 июля, планируется встреча Зеленского с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
А накануне, в воскресенье, президент Украины увиделся с Армином Лашетом, лидером Христианско-демократического союза (ХДС), которого считают наиболее вероятным преемником Меркель на должности канцлера Германии.
Фокус рассказывал, что и как должен сказать украинский лидер в ходе разговора с действующим канцлером ФРГ. Также мы анализировали получится ли у Зеленского в ходе визита в Берлин найти решение конфликта на Донбассе.