Встреча Зеленского и министра обороны Германии в Берлине отменена, - СМИ

Причин, по которым разговор не состоялся, пока не называют. А вот с президентом ФРГ украинский лидер уже увиделся.

В понедельник, 12 июля, в Берлине должна была состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. По информации "Радио Свобода", стороны планировали обсудить двустороннее сотрудничество и текущую ситуацию в регионе.

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Однако, сообщает российское издание "РИА Новости", эта встреча был отменена. О деталях и причинах такого решения на текущий момент неизвестно.

Примечательно, что с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером украинский лидер уже успел увидеться, пишет "Укринформ". По информации журналистов, встреча прошла в тет-а-тет во дворце Бельвю. В ходе общения Зеленский и Штайнмайер обсудили двусторонние отношения и международные вопросы, которые представляют для стран взаимный интерес.

[ + – ] Президент Украины Владимир Зеленский и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в Берлине

Отметим, вечером в понедельник, 12 июля, планируется встреча Зеленского с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

А накануне, в воскресенье, президент Украины увиделся с Армином Лашетом, лидером Христианско-демократического союза (ХДС), которого считают наиболее вероятным преемником Меркель на должности канцлера Германии.

Фокус рассказывал, что и как должен сказать украинский лидер в ходе разговора с действующим канцлером ФРГ. Также мы анализировали получится ли у Зеленского в ходе визита в Берлин найти решение конфликта на Донбассе.