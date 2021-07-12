Зустріч Зеленського і міністра оборони Німеччини в Берліні скасована, — ЗМІ

Причин, через які розмова не відбулася, поки не називають. А ось з президентом ФРН український лідер уже побачився.

У понеділок, 12 липня, в Берліні мала відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського та міністра оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер. За інформацією "Радіо Свобода", сторони планували обговорити двостороннє співробітництво і поточну ситуацію в регіоні.

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Однак, повідомляє російське видання "РИА Новости", ця зустріч була скасована. Про деталі і причини такого рішення на поточний момент невідомо.

Примітно, що з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром український лідер уже встиг побачитися, пише "Укрінформ". За інформацією журналістів, зустріч пройшла тет-а-тет у палаці Бельвю. У ході спілкування Зеленський і Штайнмаєр обговорили двосторонні відносини та міжнародні питання, які представляють для країн взаємний інтерес.

[ + – ] Президент України Володимир Зеленський і президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр у Берліні

Зазначимо, ввечері в понеділок, 12 липня, планується зустріч Зеленського з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

А напередодні, в неділю, президент України побачився з Арміном Лашетом, лідером Християнсько-демократичного союзу (ХДС), якого вважають найбільш вірогідним наступником Меркель на посаді канцлера Німеччини.

Фокус розповідав, що і як повинен сказати український лідер у ході розмови з чинним канцлером ФРН. Також ми аналізували, чи вийде в Зеленського в ході візиту в Берлін знайти рішення конфлікту на Донбасі.