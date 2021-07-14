КСУ признал конституционным закон об украинском языке

Определить, является ли инициатива законной захотели нардепы от "ОПЗЖ" и партии "Відродження". В суд они обратились еще прошлым летом.

В среду, 14 июля, Большая палата Конституционного суда Украины признала конституционным закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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Как сообщает пресс-служба КСУ, решение принято по делу, открытому после конституционного представления 51 народного депутата Украины касаемо соответствия Конституции Украины этого закона.

"Соответствующее решение суд принял 14 июля на пленарном заседании Палаты Суда по делу по конституционному представлению 51 народного депутата Украины", – сказано в сообщении.

По словам постоянного представителя Верховной Рады в КСУ Ольги Совгири, Конституционный суд признал оспариваемый закон соответствующим Конституции.

"В конституционном представлении авторы представления ссылались на его неконституционность как в части отдельных положений по содержанию, так и существенные нарушения Верховной Радой норм Регламента при его принятии", – написала она в своем Telegram-канале.

[ + – ] Сообщение постоянного представителя Верховной Рады в КСУ Ольги Совгрии

Напомним, Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного Рада приняла в апреле 2019 года. Согласно документу, украинский язык был утвержден как основной в функционировании в госучреждениях и обществе.

За него тогда проголосовали 278 парламентариев. Против выступили фракции партий "ОПЗЖ" и "Відродження".

Народные депутаты ВРУ восьмого созыва подали в КСУ представление о конституционности языкового закона летом позапрошлого года. Среди них Вадим Новинский, Татьяна Бахтеева, Александр Вилкул, Михаил и Дмитрий Добкины, Сергей Кивалов, Тарас Козак, Наталья Королевская, Игорь Шурма и другие нардепы.

С 16 января 2021 года закон вступил в силу.

За первую неделю работы языкового закона языковым омбудсменом Тарасом Креминем было получено 195 жалоб, в основном касающихся отсутствия украинской версии сайтов интернет-изданий и сайтов интернет-магазинов.

Также известно, что с 16 июля 2021 года каждый, кто захочет стать чиновником в органах государственной власти или местном самоуправлении, обязан будет подтвердить свое знание украинского языка.