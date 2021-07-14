КСУ визнав конституційним закон про українську мову

Визначити, чи є ініціатива законною, захотіли нардепи від "ОПЗЖ" і партії "Відродження". До суду вони звернулися ще минулого літа.

У середу, 14 липня, Велика палата Конституційного Суду України визнала конституційним закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

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Як повідомляє пресслужба КСУ, рішення прийнято у справі, відкритій після конституційного подання 51 народного депутата України стосовно відповідності Конституції України до цього закону.

"Відповідне рішення суд прийняв 14 липня на пленарному засіданні Палати Суду у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України", — сказано в повідомленні.

За словами постійного представника Верховної Ради в КСУ Ольги Совгирі, Конституційний суд визнав оскаржений закон таким, що відповідає Конституції.

"У конституційному поданні автори подання посилалися на його неконституційність як у частині окремих положень за змістом, так і суттєві порушення Верховною Радою норм Регламенту при його ухваленні", — написала вона у своєму Telegram-каналі.

[ + – ] Повідомлення постійного представника Верховної Ради в КСУ Ольги Совгирі

Нагадаємо, Закон про забезпечення функціонування української мови як державної Рада ухвалила у квітні 2019 року. Згідно з документом, українська мова була затверджена як основна у функціонуванні в держустановах і суспільстві.

За нього тоді проголосували 278 парламентаріїв. Проти виступили фракції партій "ОПЗЖ" і "Відродження".

Народні депутати ВРУ восьмого скликання подали в КСУ подання щодо конституційності мовного закону влітку позаминулого року. Серед них Вадим Новинський, Тетяна Бахтеєва, Олександр Вілкул, Михайло і Дмитро Добкіни, Сергій Ківалов, Тарас Козак, Наталія Королевська, Ігор Шурма та інші нардепи.

З 16 січня 2021 року закон вступив у силу.

За перший тиждень роботи мовним омбудсменом Тарасом Кремінем було отримано 195 скарг, що в основному стосуються відсутності української версії сайтів інтернет-видань і сайтів інтернет-магазинів.

Також відомо, що з 16 липня 2021 року, кожен, хто захоче стати чиновником в органах державної влади або місцевого самоврядування, зобов'язаний буде підтвердити своє знання української мови.