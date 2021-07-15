"Вали с чертями в ад": под зданием МВД собрались "праздновать" отставку Авакова

Организаторы акции требуют, чтобы после увольнения экс-министр получил "длинный срок в тюрьме".

После того, как Верховная Рада в четверг, 15 июля, поддержала отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, ряд публичных лиц и общественных деятелей решили "отпраздновать" это событие под зданием Министерства внутренних дел в Киеве.

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В социальной сети Facebook появилось мероприятие под названием "Изгоняем Авакова", на него призвали прийти всех желающих.

[ + – ] Обложка мероприятия "Изгоняем Авакова" Фото: Скриншот

Организаторами выступили экс-руководитель одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко, общественный деятель и организатор инициативы "Кто убил Катю Гандзюк" Марина Хромых, представительница "Автомайдана" и глава общественного совета при Национальном агентстве по предотвращению коррупции Катя Бутко, националист и член движения "Гонор" Сергей Филимонов, а также соучредитель волонтерской организации "Народный тыл" Роман Синицын.

По словам организаторов акции, "в течение многих лет гражданское общество Украины боролось против Авакова и пыталось донести до власти простой тезис, что он — черт, не заслуживает никаких должностей, взамен за свои "заслуги" должен получить длинный срок в тюрьме".

"Наконец черта убрали с должности министра. Следующим шагом должно стать открытие ряда уголовных дел против него, а затем — тюрьма. Но сегодня мы празднуем и провожаем Авакова подальше от МВД и любых государственных дел в целом", — говорится в описании мероприятия.

Организаторы выражают надежду на то, что руководство Украины "осознает необходимость проведения реальной реформы правоохранительных органов". По их мнению, преемник Авакова должен будет начать свою деятельность с реформирования структуры министерства,

"Началом такой реформы должно стать очищение министерства от других чертей, которых собрал Аваков", — говорится в письме.

Начало "празднования" анонсировали на 20.00 четверга по адресу улица Академика Богомольца, 10.

Напомним, что в четверг, 15 июля, Рада проголосовала за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. За соответствующее решение проголосовал 291 народный депутат. Перед этим он сам написал заявление об уходе. На заседании Рады он отсутствовал.

Аваков на сегодняшний день не озвучил причины своего ухода.

Должность министра внутренних дел Аваков занял 27 февраля 2014 года — в разгар событий Революции Достоинства, и с тех пор был бессменным руководителем МВД.

Зеленский уже презентовал свою кандидатуру на должность министра внутренних дел Украины вместо Авакова. Им является нардеп от "Слуги народа", председатель парламентского Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.