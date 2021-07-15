"Вали з чортами в пекло": під будівлею МВС зібралися "святкувати" відставку Авакова

Організатори акції вимагають, щоб після звільнення ексміністр отримав "довгий термін у в'язниці".

Після того, як Верховна Рада в четвер, 15 липня, підтримала відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, низка публічних осіб і громадських діячів вирішили "відсвяткувати" цю подію під будівлею Міністерства внутрішніх справ у Києві.

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У соціальній мережі Facebook зʼявився захід під назвою "Ізгоняємо Авакова", на нього закликали прийти всіх охочих.

[ + – ] Обкладинка заходу "Ізгоняємо Авакова" Фото: Скриншот

Організаторами стали екскерівник одеського осередку "Правого сектора" Сергій Стерненко, громадська діячка й організаторка ініціативи "Хто вбив Катю Гандзюк" Марина Хромих, представниця "Автомайдану" і голова громадської ради при Національному агентстві із запобігання корупції Катя Бутко, націоналіст і член руху "Гонор" Сергій Філімонов, а також співзасновник волонтерської організації "Народний тил" Роман Сініцин.

За словами організаторів акції, "протягом багатьох років громадянське суспільство України боролося проти Авакова та намагалося донести до влади просту тезу, що він — чорт, не заслуговує ніяких посад, натомість за свої "заслуги" повинен отримати довгий термін у вʼязниці".

"Нарешті чорта прибрали з посади міністра. Наступним кроком має стати відкриття низки кримінальних справ проти нього, а потім — вʼязниця. Але сьогодні ми святкуємо і проводжаємо Авакова подалі від МВС і будь-яких державних справ у цілому", — йдеться в описі заходу.

Організатори висловлюють сподівання на те, що керівництво України "усвідомлює необхідність проведення реальної реформи правоохоронних органів". На їхню думку, наступник Авакова повинен буде почати свою діяльність з реформування структури міністерства,

"Початком такої реформи має стати очищення міністерства від інших чортів, яких зібрав Аваков", — йдеться в листі.

Початок "святкування" анонсували на 20:00 четверга за адресою вулиця Академіка Богомольця, 10.

Нагадаємо, що в четвер, 15 липня, Рада проголосувала за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. За відповідне рішення проголосував 291 народний депутат. Перед цим він сам написав заяву про звільнення. На засіданні Ради він був відсутній.

Аваков на сьогоднішній день не озвучив причини свого відходу.

Посаду міністра внутрішніх справ Аваков посів 27 лютого 2014 року — у розпал подій Революції Гідності, і з тих пір був беззмінним керівником МВС.

Зеленський вже презентував свою кандидатуру на посаду міністра внутрішніх справ України замість Авакова. Ним є нардеп від "Слуги народу", голова парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.