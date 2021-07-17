"Слуга народа" пригласит Авакова в команду, Арахамия назвал должность (видео)

Экс-глава МВД может стать вице-премьером или занять другую должность в Кабмине не ниже министерской.

В сентябре "Слуги народа" могут предложить бывшему министру внутренних дел Арсену Авакову новую должность в правительстве. Об этом глава парламентской фракции Давид Арахамия рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

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Команда президента Владимира Зеленского хочет видеть Арсена Авакова в своих рядах и может выдвинуть его на высокую должность. Давид Арахамия допускает, что экс-глава МВД может стать вице-премьером — сейчас в Кабинете министров есть такие вакансии.

"Есть предложение осенью, когда начнется новый политический сезон, увидеть его в какой-то ипостаси в команде. Он опытный человек, много лет в политике", — заявил народный депутат.

Давид Арахамия добавил, что "Слуги народа" пока ничего не предлагали Арсену Авакову и ждут сентября, чтобы начать переговоры. По его словам, вопрос о новом назначении экс-министра будет принят по соглашению сторон, однако должность будет не ниже министерской.

[ + – ] Давид Арахамия допускает, что экс-глава МВД может стать вице-премьером (смотрите с 1:11:30))

15 июля Верховная Рада уволила Арсена Авакова с поста главы МВД, который он занимал более семи лет. За отставку проголосовал 291 народный депутат, а сам экс-министр не явился на заседание. Министерство внутренних дел возглавил нардеп Денис Монастырский, который раньше руководил комитетом Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Фокус разбирался, какая политическая судьба ждет Арсена Авакова после отставки. Политолог Андрей Золотарев уверен, что экс-министр сохранит большое влияние на МВД, где лично ему обязаны очень много людей. Владимир Фесенко считает, что Аваков Может сделать перерыв, а затем вернуться в политику, сотрудничая с одной из оппозиционных сил.

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко назвал Авакова "лучшей кандидатурой в мэры Харькова". По мнению нардепа, бывший министр сможет доказать патриотичность населения города.