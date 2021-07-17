"Слуга народу" запросить Авакова в команду, Арахамія назвав посаду (відео)

Екс-глава МВС може стати віце-прем'єром або зайняти іншу посаду в Кабміні не нижче міністерської.

У вересні "Слуги народу" можуть запропонувати колишньому міністру внутрішніх справ Арсену Авакову нову посаду в уряді. Про це глава парламентської фракції Давид Арахамія розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

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Команда президента Володимира Зеленського хоче бачити Арсена Авакова в своїх рядах і може висунути його на високу посаду. Давид Арахамія допускає, що екс-глава МВС може стати віце-премʼєром — зараз в Кабінеті міністрів є такі вакансії.

"Є пропозиція восени, коли почнеться новий політичний сезон, побачити його в якійсь іпостасі в команді. Він досвідчена людина, багато років в політиці", — заявив народний депутат.

Давид Арахамія додав, що "Слуги народу" поки нічого не пропонували Арсену Авакову і чекають вересня, щоб почати переговори. За його словами, питання про нове призначення екс-міністра буде прийнятий за згодою сторін, однак посада буде не нижче міністерської.

[ + – ] Давид Арахамія допускає, що екс-глава МВС може стати віце-прем'єром (дивіться з 1:11:30))

15 липня Верховна Рада звільнила Арсена Авакова з посади голови МВС, який він займав більше семи років. За відставку проголосував 291 народний депутат, а сам екс-міністр не зʼявився на засідання. Міністерство внутрішніх справ очолив нардеп Денис Монастирський, який раніше керував комітетом Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

Фокус розбирався, яка політична доля чекає Арсена Авакова після відставки. Політолог Андрій Золотарьов впевнений, що екс-міністр збереже великий вплив на МВС, де особисто йому зобовʼязані дуже багато людей. Володимир Фесенко вважає, що Аваков може зробити перерву, а потім повернутися в політику, співпрацюючи з однією з опозиційних сил.

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко назвав Авакова "найкращою кандидатурою в мери Харкова". На думку нардепа, колишній міністр зможе довести патріотичність населення міста.