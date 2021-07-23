Зеленский в 2019 году мог изменить Минский формат, назвав его "планом Порошенко", - Геращенко

Нардеп считает, что международные партнеры и общественность поддержали бы "смену курса" в переговорах по Донбассу нового президента, однако на сегодняшний день момент уже упущен.

Владимир Зеленский в 2019 году, после избрания его президентом Украины, мог изменить Минский процесс, назвав его "планом" своего предшественника Петра Порошенко. Такое мнение высказала в интервью Фокусу народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

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"Когда Зеленский в 2019 году критиковал Минский процесс как неидеальный, он мог его изменить. Заявить, что это был план Порошенко, а у него есть свой", — отметила Геращенко.

По словам парламентария, подобная риторика и "смена курса" была бы адекватно воспринята как международными партнерами, так и обществом, напомнив, что Зеленского на выборах поддержали 73% избирателей.

"Это серьезный фактор", — подчеркнула Геращенко.

Впрочем, после избрания Зеленский заявил, что они намерены продолжать работать в Минском процессе, а в декабре 2019 года — еще и пообещал имплементировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство.

На ремарку журналиста Фокуса о том, что "Минские переговоры почти мертвы", Геращенко заявила, что на текущем этапе необходимо вернуться к дорожной карте, которая четко определяет последовательность выполнения соглашений.

"Сначала безопасность, полное прекращение огня, затем освобождение заложников. После — экономика, и только потом — политика", — сказала Геращенко.

Нардеп подчеркнула, что на момент подписания Минских соглашений украинская сторона пошла на уступки в вопросе о границах, поскольку прежде всего они хотели остановить убийства украинских военных, о чем постоянно приходили сообщения с фронта.

По словам Геращенко, позже команда Порошенко хотела "переиграть" пункт о границах через миротворческую миссию ООН, передав ей широкие полномочия для проведения демилитаризации, после чего на территории ОРДЛО можно бы провести выборы по украинским законам, однако тогдашняя власть "не успела это сделать", а сейчас "время потеряно".

Отметим, в интервью Фокусу Ирина Геращенко также рассказала о взаимоотношениях их политсилы с уже бывшим главой МВД Арсеном Аваковым, отношении к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому и почему Виктор Медведчук занимался переговорами по освобождению пленных.