Зеленський у 2019 році міг змінити Мінський формат, назвавши його "планом Порошенка", — Геращенко

Нардепка вважає, що міжнародні партнери і громадськість підтримали б "зміну курсу" в переговорах щодо Донбасу нового президента, однак на сьогодні момент уже упущений.

Володимир Зеленський у 2019 році, після обрання його президентом України, міг змінити Мінський процес, назвавши його "планом" свого попередника Петра Порошенка. Таку думку висловила в інтервʼю Фокусу народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко.

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"Коли Зеленський у 2019 році критикував Мінський процес як неідеальний, він міг його змінити. Заявити, що це був план Порошенка, а в нього є свій", — зазначила Геращенко.

За словами парламентарія, подібна риторика та "зміна курсу" була б адекватно сприйнята як міжнародними партнерами, так і суспільством, нагадавши, що Зеленського на виборах підтримали 73% виборців.

"Це серйозний фактор", — підкреслила Геращенко.

Втім, після обрання Зеленський заявив, що вони мають намір продовжувати працювати в Мінському процесі, а в грудні 2019 року — ще й пообіцяв імплементувати "формулу Штайнмаєра" в українське законодавство.

На ремарку журналіста Фокуса про те, що "Мінські переговори майже мертві", Геращенко заявила, що на поточному етапі необхідно повернутися до дорожньої карти, яка чітко визначає послідовність виконання угод.

"Спочатку безпека, повне припинення вогню, потім звільнення заручників. Після — економіка, і тільки потім — політика", — сказала Геращенко.

Нардепка підкреслила, що на момент підписання Мінських угод українська сторона пішла на поступки в питанні про кордони, оскільки перш за все вони хотіли зупинити вбивства українських військових, про що постійно приходили повідомлення з фронту.

За словами Геращенко, пізніше команда Порошенка хотіла "переграти" пункт про кордони через миротворчу місію ООН, передавши їй широкі повноваження для проведення демілітаризації, після чого на території ОРДЛО можна б провести вибори за українськими законами, однак тодішня влада "не встигла це зробити", а наразі "час втрачено".

Зазначимо, в інтервʼю Фокусу Ірина Геращенко також розповіла про взаємини їхньої політсили з уже колишнім главою МВС Арсеном Аваковим, ставлення до чинного президента України Володимира Зеленського та чому Віктор Медведчук займався переговорами зі звільнення полонених.