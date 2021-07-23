Ирина Геращенко рассказала, почему Авакова не уволили с должности главы МВД при Порошенко

Соратница пятого президента заявила, что когда при предыдущей власти возникли дискуссии об отставке Авакова было принято решение не "рушить коалицию", а "сосредоточиться на реформах".

Арсена Авакова не уволили с должности главы МВД при президентстве Петра Порошенко из-за того, что команда главы государства не хотела "разрушать коалицию". Об этом рассказала сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в интервью Фокусу.

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Парламентарий напомнила, что после парламентских выборов 2014 года в Верховной Раде коалицию сформировали пять фракций — "Народный фронт", "Батькивщина", "Радикальная партия", "Самопомощь" и "Блок Петра Порошенко" — и партии президента необходимо было считаться с позицией коллег по объединению.

Арсена Авакова же на должность главы МВД делегировали в правительство от "Народного фронта".

"И когда возникали дискуссии о том, устраивать ли кадровые перестановки и тем самым ставить под удар само существование коалиции или сосредоточиться на реформах, совместной работе для защиты страны — думаю, мы правильно выбрали второе", — заявила Геращенко.

Стоит отметить, что в 2019 году Конституционный суд Украины одобрил указ президента Владимира Зеленского о назначении внеочередных парламентских выборов именно из-за того, что в коалиции в Раде не было большинства.

Отметим, в интервью Фокусу Ирина Геращенко также рассказала о том, в каких условиях принимались Минские соглашения, об отношении к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому и почему Виктор Медведчук занимался переговорами по освобождению пленных.