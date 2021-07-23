Ірина Геращенко розповіла, чому Авакова не звільнили з посади глави МВС при Порошенку

Соратниця п'ятого президента заявила, що коли при попередній владі виникли дискусії про відставку Авакова, було прийнято рішення не "валити коаліцію", а "зосередитися на реформах".

Арсена Авакова не звільнили з посади глави МВС за президентства Петра Порошенка через те, що команда глави держави не хотіла "руйнувати коаліцію". Про це розповіла співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко в інтервʼю Фокусу.

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Парламентарій нагадала, що після парламентських виборів 2014 року у Верховній Раді коаліцію сформували пʼять фракцій — "Народний фронт", "Батьківщина", "Радикальна партія", "Самопоміч" та "Блок Петра Порошенка" — і партії президента необхідно було зважати на позицію колег з обʼєднання.

Арсена Авакова ж на посаду глави МВС делегували в уряд від "Народного фронту".

"І коли виникали дискусії про те, чи влаштовувати кадрові перестановки і тим самим ставити під удар саме існування коаліції, чи зосередитися на реформах, спільній роботі для захисту країни — думаю, ми правильно вибрали друге", — заявила Геращенко.

Варто зазначити, що у 2019 році Конституційний суд України схвалив указ президента Володимира Зеленського про призначення позачергових парламентських виборів саме через те, що в коаліції в Раді не було більшості.

Зазначимо, в інтервʼю Фокусу Ірина Геращенко також розповіла про те, у яких умовах ухвалювалися Мінські угоди, про ставлення до чинного президента України Володимира Зеленського та чому Віктор Медведчук займався переговорами зі звільнення полонених.