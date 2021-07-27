"Коллеге": Юлия Мендель отправила свою книгу пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову (видео)

Экс-пресс-секретарь Зеленского, обращаясь к помощнику президента РФ, заявила, что тому будет "полезно узнать" о существовании альтернативных точек зрения.

Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, оправила книгу собственного авторства "Каждый из нас президент" Дмитрию Пескову, руководителю пресс-службы лидера Российской Федерации Владимира Путина. Об этом девушка рассказала на своей странице в Facebook.

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В публикации Мендель подчеркнула, что в ее произведении есть "позиции, которые важно знать об Украине".

"Почему бы коллеге не почитать на досуге?" — написала бывшая руководитель пресс-службы Зеленского.

А в опубликованном видео Мендель подписала экземпляр книги и, обращаясь к Пескову, заявила, что тому "будет полезно узнать, что в мире существует не только его точка зрения".

Также в видео демонстрируется фотография посылки, которая должна будет прийти пресс-секретарю Путина в Москву.

[ + – ] Бывший пресс-секретарь Зеленского Мендель отправила свою книгу главе пресс-службы Путина Пескову

Напомним, Мендель сообщила, что пишет собственную книгу мемуаров после анонса ее увольнения с должности пресс-секретаря Зеленского. В продажу книга "Каждый из нас президент" поступила в июле 2021 года.

Отметим, Мендель руководила пресс-службой Зеленского с 3 июня 2019 года по 9 июля 2021 года. Ранее Фокус рассказывал о топ-5 скандалах Юлии Мендель в амплуа пресс-секретаря президента Украины.