"Колезі": Юлія Мендель відправила свою книгу прессекретарю Путіна Дмитру Пєскову (відео)

Експрессекретарка Зеленського, звертаючись до помічника президента РФ, заявила, що тому буде "корисно дізнатися" про існування альтернативних точок зору.

Юлія Мендель, колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського, відправила книгу власного авторства "Кожен з нас президент" Дмитру Пєскову, керівнику пресслужби лідера Російської Федерації Володимира Путіна. Про це дівчина розповіла на своїй сторінці в Facebook.

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У публікації Мендель підкреслила, що в її творі є "позиції, які важливо знати про Україну".

"Чому б колезі не почитати на дозвіллі?" — написала колишня керівниця пресслужби Зеленського.

А в опублікованому відео Мендель підписала екземпляр книги і, звертаючись до Пєскова, заявила, що тому "буде корисно дізнатися, що в світі існує не тільки його точка зору".

Також у відео демонструється фотографія посилки, яка повинна буде прийти прессекретарю Путіна в Москву.

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Нагадаємо, Мендель повідомила, що пише власну книгу мемуарів після анонсу її звільнення з посади прессекретаря Зеленського. У продаж книга "Кожен з нас президент" надійшла в липні 2021 року.

Відзначимо, Мендель керувала пресслужбою Зеленського з 3 червня 2019 року по 9 липня 2021 року. Раніше Фокус розповідав про топ-5 скандалів Юлії Мендель в амплуа прессекретарки президента України.