Взбунтовавшихся против главы "Голоса" нардепов исключили из партии (видео)

Руководитель партии Кира Рудык сказала, что с исключенными депутатами "у них нет ценностных противоречий".

На съезде партии "Голос" 29 июля решили исключить из своего состава 7 народных депутатов. Об этом сказала лидер "Голоса" Кира Рудык на брифинге по итогам съезда.

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"В дальнейшем строить совместную политическую силу нет возможности", – пояснила она.

Из партии "Голос" исключены нардепы:

Александра Устинова;

Ольга Стефанишина;

Ярослав Юрчишин;

Роман Лозинский;

Владимир Цабаль;

Юлия Клименко;

Соломия Бобровская.

На съезде партии присутствовали 22 делегата. На него не пустили представителей из Львовской области. Рудик и глава фракции "Голоса" Ярослав Железняк заявили, что помещение не могло вместить всех представителей этой области, и им предлагали выбрать нескольких делегатов.

Говоря о бывших однопартийцах, Рудык отметила что в партии нет ценностных противоречий с коллегами по фракции: "Мы считаем их эффективными и хорошими представителями украинской политики".

Речь идет о том, что исключенных из партии нардепов не будут исключать из фракции. "На законодательному уровне, исключенные из партии депутаты продолжают состоять во фракции, исключать их принудительно мы пока не будем", – заявил Железняк. Всего во фракции "Голоса" состоят 20 человек.

Напомним, разговоры о проблемах в "Голосе" начались в марте и усилились после ухода из партии ее лидера и певца Святослава Вакарчука. В июле лидер партии Рудык оскандалилась, не дав четкого ответа на вопрос журналиста о наличии у нее гражданства США. Сейчас, согласно опросу "Рейтинга", за "Голос" готовы проголосовать лишь 2% украинцев. Его обогнали как все парламентские партии, так и те, кто не представлен в Раде: партия Шария, "Удар" Виталия Кличко, "Свобода" и другие.

Ольга Стефанишина написала заявление о выходе из партии на клочке туалетной бумаги. Она считает, что Рудык создала условия, при которых 75% членов "Голоса" не смогут присутствовать на съезде партии. "Съезд формировался не по количеству депутатов, а по их лояльности к руководству", — заявила нардеп.

Заявление Стефанишиной на туалетной бумаге об исключении из партии рассматривать не будут, даже если она захочет его подать в таком виде. Рудык заявила журналисту PavlovskyNEWS, что Ольгу Стефанишину и так уже исключили на съезде, как и еще 6 депутатов, поэтому она считает этот поступок "просто неудачным эмоциональным шагом".