Нардепів, які збунтувалися проти глави "Голосу", виключили з партії (відео)

Керівниця партії Кіра Рудик сказала, що з виключеними депутатами "у них немає ціннісних протиріч".

На з'їзді партії "Голос" 29 липня вирішили виключити зі свого складу 7 народних депутатів. Про це сказала лідерка "Голосу" Кіра Рудик на брифінгу за підсумками з'їзду.

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"Надалі будувати спільну політичну силу немає можливості", — пояснила вона.

З партії "Голос" виключені нардепи:

Олександра Устінова;

Ольга Стефанішина;

Ярослав Юрчишин;

Роман Лозинський;

Володимир Цабаль;

Юлія Клименко;

Соломія Бобровська.

На з'їзді партії були присутні 22 делегати. На нього не пустили представників із Львівської області. Рудик і голова фракції "Голоси" Ярослав Железняк заявили, що приміщення не могло вмістити всіх представників цієї галузі, і їм пропонували вибрати кількох делегатів.

Говорячи про колишніх однопартійців, Рудик зазначила що в партії немає ціннісних протиріч із колегами по фракції: "Ми вважаємо їх ефективними і хорошими представниками української політики".

Йдеться про те, що виключених із партії нардепів не будуть виключати з фракції. "На законодавчому рівні, виключені з партії депутати продовжують перебувати у фракції, виключати їх примусово ми поки не будемо", — заявив Железняк. Усього фракція "Голос" складається з 20 осіб.

Нагадаємо, розмови про проблеми в "Голосі" почалися в березні та посилилися після відходу з партії її лідера та співака Святослава Вакарчука. У липні лідерка партії Рудик оскандалилася, не давши чіткої відповіді на питання журналіста про наявність у неї громадянства США. Зараз, згідно з опитуванням "Рейтингу", за "Голос" готові проголосувати лише 2% українців. Його обігнали як усі парламентські партії, так і ті, хто не представлений в Раді: партія Шарія, "Удар" Віталія Кличка, "Свобода" й інші.

Ольга Стефанішина написала заяву про вихід із партії на клаптику туалетного паперу. Вона вважає, що Рудик створила умови, за яких 75% членів "Голосу" не зможуть бути присутніми на з'їзді партії. "З'їзд формувався не за кількістю депутатів, а за їхньою лояльністю до керівництва", — заявила нардепка.

Заяву Стефанішиної на туалетному папері про виключення з партії не розглядатимуть, навіть якщо вона захоче її подати у такому вигляді. Рудик заявила журналісту PavlovskyNEWS, що Ольгу Стефанішину й так уже виключили на з'їзді, як і ще 6 депутатів, тому вона вважає цей вчинок "просто невдалим емоційним кроком".