"Украина принесет пользу НАТО": Кулеба о преимуществах вступалении в Альянс для союзников

Украинская армия имеет опыт в боях против российских военных, знания в борьбе с дезинофмацией и навыки в кибербезопасности.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своей колонке для издания Foreign Affairs написал о том, чем может помочь Украина Североатлантическому альянсу. Публикация доступна на сайте МИДа.

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Украинские военные имеют недооцененный боевой опыт в противостоянии с российскими военными, начиная с 2014 года.

"Ни одна из нынешних стран-членов НАТО не имеет такого опыта и знаний, который он предоставляет (противостояние агрессии, — Фокус). В вопросах кибербезопасности и противодействия дезинформации, немного стран могут конкурировать со способностью Украины распознавать и противостоять тактикам России. … Но усилий Украине недостаточно для успеха без сильной поддержки со стороны ЕС, НАТО и их стран-членов. Наши шаги должны быть взаимными, а работа по достижения цели вступления Украины в обе организации должны быть общими", — утверждает министр.

Он также добавил, что украинская сторона полностью отдана ускорению внутренних трансформаций, государство будет продолжать бороться с "Северным потоком-2", а также быть гарантом мировой продовольственной безопасности.

Также Кулеба призвал Запад отказываться от использования термина "постсоветское пространство", из-за которой Украина воспринимается одинаково с другими странами бывшего союза. Ведь Украина вместе с Грузией, Румынией и Турцией делают критически важный вклад в безопасность Черномороского региона.

Вдобавок к этому, министр подчеркнул, что Украина и Грузия отданы дальнейшей интеграцией с Евросоюзом, в доказательство этому он называет "Ассоциированное трио" вместе с Молдовой, декларирующее общую цель — членство в ЕС.

Напомним, в Украине впервые приняли стратегию внешней политики, включающую в себя противодействие агрессии РФ и курс на членство в НАТО и ЕС.

Ранее посол Франции заявлял, что в НАТО нет единого решения о предоставлении Украине ПДЧ. По мнению бывшего спецпредставителя Госдепа США в Украине, наша страна выполнила все требования для членства в Альянсе. Он так утверждает так как стоял у истоков разработки самого документа ПДЧ для Альянса.

Владимир Зеленский в интервью журналистам заявил, что хочет услышать от Байдена конкретику о ПДЧ с датами.