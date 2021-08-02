"Україна буде дуже корисною для НАТО": Кулеба про переваги вступу в Альянс для союзників

Українська армія має досвід у боях проти російських військових, знання в боротьбі з дезінформацією і навички в кібербезпеці.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у своїй колонці для видання Foreign Affairs написав про те, чим може допомогти Україна Північноатлантичному альянсу. Публікація доступна на сайті МЗС.

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Українські військові мають недооцінений бойовий досвід у протистоянні з російськими військовими, починаючи з 2014 року.

"Жодна з нинішніх країн-членів НАТО не має такого досвіду і знань, який він надає (протистояння агресії, — Фокус). У питаннях кібербезпеки і протидії дезінформації, небагато країн можуть конкурувати зі здатністю України розпізнавати і протистояти тактикам Росії. ... Але зусиль України недостатньо для успіху без сильної підтримки з боку ЄС, НАТО і їхніх країн-членів. Наші кроки повинні бути взаємними, а робота в досягненні мети вступу України в обидві організації повинна бути загальною", — стверджує міністр.

Він також додав, що українська сторона повністю віддана прискоренню внутрішніх трансформацій, держава буде продовжувати боротися з "Північним потоком-2", а також буде гарантом світової продовольчої безпеки.

Також Кулеба закликав Захід відмовлятися від використання терміна "пострадянський простір", через який Україна сприймається однаково з іншими країнами колишнього союзу. Адже Україна разом з Грузією, Румунією і Туреччиною роблять критично важливий внесок у безпеку Чорноморського регіону.

Додатково до цього міністр підкреслив, що Україна і Грузія віддані подальшій інтеграції з Євросоюзом, на доказ цього він називає "Асоційоване тріо" разом з Молдовою, яке декларує спільну мету — членство в ЄС.

Нагадаємо, в Україні вперше ухвалили стратегію зовнішньої політики, що включає в себе протидію агресії РФ і курс на членство в НАТО і ЄС.

Раніше посол Франції заявляв, що в НАТО немає єдиного рішення про надання Україні ПДЧ. На думку колишнього спецпредставника Держдепу США в Україні, наша країна виконала всі вимоги для членства в Альянсі. Він так стверджує, адже стояв біля витоків розробки самого документа ПДЧ для Альянсу.

Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістам заявив, що хоче почути від Байдена конкретику про ПДЧ з датами.