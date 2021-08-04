Зеленскому вслед за Разумковым запретили посещать зону ООС, – СМИ

Связан запрет с приемом-передачей должности командующего Операции объединенных сил.

Запрет, введенный главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным на посещение зоны проведения ООС должностными лицами и народными депутатами Украины введен из-за процесса приема-передачи должности командующего ООС, сообщают Українські Новини, ссылаясь на источник в Генштабе ВСУ.

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Уточняется, что данный запрет распространяется на всех парламентариев и политиков, при этом, президент Украины Владимир Зеленский не является исключением.

"Запрет распространяется на всех, никаких исключений быть не может", – заявили в Генштабе.

В оборонном ведомстве утверждают, что подобные запреты – обычная практика и ничего экстраординарного в них нет.

В Генштабе добавили, что после того, как прием-передача должности командующего ООС завершится, обычный порядок посещения зоны ООС будет восстановлен.

Напомним, во вторник, 3 августа председатель ВРУ Дмитрий Разумков отменил официальный визит в зоне проведения ООС из-за запрета главнокомандующего ВСУ.

Новым главнокомандующим ВСУ стал Валерий Залужный, сменивший на этой должности генерал-майор сменил Руслана Хомчака. .

Хомчака уволил с занимаемой должности президент Владимир Зеленский, заявивший об отсутствии "синергии" между Миноброны и ВСУ.

Фокус разбирался, что на самом деле послужило причиной замены Хомчака на Залужного.