Зеленському слідом за Разумковим заборонили відвідувати зону ООС, — ЗМІ

Пов'язана заборона з прийомом-передачею посади командувача Операції об'єднаних сил.

Заборона, введена головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним на відвідування зони проведення ООС посадовими особами та народними депутатами України введена через процес прийому-передачі посади командувача ООС, повідомляють Українські Новини, посилаючись на джерело в Генштабі ЗСУ.

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Уточнюється, що ця заборона поширюється на всіх парламентаріїв і політиків, при цьому, президент України Володимир Зеленський не є винятком.

"Заборона поширюється на всіх, ніяких винятків бути не може", — заявили в Генштабі.

В оборонному відомстві стверджують, що подібні заборони — звичайна практика і нічого екстраординарного в них немає.

У Генштабі додали, що після того, як прийом-передача посади командувача ООС завершиться, звичайний порядок відвідування зони ООС буде відновлений.

Нагадаємо, у вівторок, 3 серпня, голова ВРУ Дмитро Разумков скасував офіційний візит у зоні проведення ООС через заборону головнокомандувача ЗСУ.

Новим головнокомандувачем ЗСУ став Валерій Залужний, який змінив на цій посаді генерал-майор змінив Руслана Хомчака.

Хомчака звільнив із займаної посади президент Володимир Зеленський, який заявив про відсутність "синергії" між Міноброни та ЗСУ.

Фокус розбирався, що насправді слугувало причиною заміни Хомчака на Залужного.