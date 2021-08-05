"Ситуации бывают разные", — Зеленский об украинцах, принявших на Донбассе гражданство РФ

В ходе общения с журналистом гарант признал, что некоторые жители были вынуждены получить паспорт РФ ради работы или выживания. Радикалов он призвал "с мозгами" оценивать ситуацию.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал отнестись с пониманием к тем жителям оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, кто был вынужден принять российское гражданство. Заявление было сделано в интервью телеканалу "Дом", опубликованном в четверг, 5 августа.

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"Я думаю, надо очень здраво, с мудростью и, главное, с мозгами, если они есть у людей, которые к чему-то очень радикальному все время призывают, оценивать ситуацию, в которой может быть человек. Иногда человек может быть в ситуации безысходности. Слава тем людям, кто смог отказаться от паспортизации. Кто смог уйти от разных документов непризнанных республик, а остаться с украинским паспортом. Конечно, мы вам очень благодарны, вы молодцы. Но люди разные. Обстоятельства разные", – отметил глава государства.

По словам Зеленского, среди тех, кто получил паспорт РФ или так называемых "ДНР или "ЛНР", вполне могут быть люди, которые не в силах иначе справиться с ситуацией, которая сложилась в их жизни.

"И может, там какая-то женщина, которая где-то спрятала украинский паспорт, но как-то она там выхаживает свою лежащую мать. А эту женщину сюда к нам не пропускают, а ей надо как-то жить, выживать и так далее. И поэтому она использует российский паспорт или какой-то другой документ. Или там чтобы где-то работать…", – заявил президент.

Зеленский отметил, что речь в данной ситуации идет не столько о снисходительности к таким людям, сколько о сочувствии к ним. По его мнению, "людей нельзя делить по паспорту, человека нужно совершенно по-другому воспринимать".

"Есть вынужденные в жизни меры. И мы все, не пройдя через такие испытания, не можем оценить это до конца правильно и адекватно. Поэтому я считаю, что в смысле паспортизации говорить о людях сложно. Однозначно оценивать нельзя", – отметил президент.

Глава государства обратил внимание на тот факт, что, выдавая свои паспорта гражданам Украины, РФ нарушает международное право.

"Сначала ты раздаешь паспорта Российской Федерации, а потом входишь и говоришь: "Я защищаю свое население". Причем не только русскоязычное. Вот чем это опасно", – сказал Зеленский.

В этом же интервью Зеленский заявил, что привлечение украинцев с российскими паспортами на оккупированных территориях Донбасса и Крыма к выборам в Государственную Думу РФ является "рабством каким-то". Глава государства заверил, что история смывает подобные шаги и "все это пройдет".

Отметим, в ходе этого же интервью Зеленский заявил, что "российская история еще будет оплакивать ситуацию с Крымом". Он считает, что после оккупации полуострова между двумя народами — русским и украинским — испортились отношения на длительный период. Также Зеленский заявил, что Крым никогда не будет территорией Российской Федерации и его возвращение — лишь вопрос времени.

Напомним, постановление, согласно которому жителям оккупированных территорий Донбасса и Крыма с российскими паспортами разрешается голосовать на выборах в Государственную думу, Центризбирком РФ принял 20 июля. Сами выборы должны остояться в период с 17 по 19 сентября 2021 года.