"Ситуації бувають різні", — Зеленський про українців, які отримали на Донбасі громадянство РФ

Під час спілкування із журналістом гарант визнав, що деякі жителі були змушені отримати паспорт РФ заради роботи або виживання. Радикалів він закликав "із мізками" оцінювати ситуацію.

Президент України Володимир Зеленський закликав поставитися з розумінням до тих жителів окупованих територій в Донецькій і Луганській областях, хто був змушений отримати російське громадянство. Заява була зроблена в інтерв'ю телеканалу "Дім", опублікованому в четвер, 5 серпня.

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"Я думаю, треба дуже тверезо, з мудрістю і, головне, з мізками, якщо вони є у людей, які до чогось дуже радикального весь час закликають, оцінювати ситуацію, в якій може бути людина. Іноді людина може бути в ситуації безвихідній. Слава тим людям, хто зміг відмовитися від паспортизації. Хто зміг піти від різних документів невизнаних республік, а залишитися з українським паспортом. Звичайно, ми вам дуже вдячні, ви молодці. Але люди різні. Обставини різні", — зазначив глава держави.

За словами Зеленського, серед тих, хто отримав паспорт РФ або так званих "ДНР" або "ЛНР", цілком можуть бути люди, які не можуть інакше впоратися із ситуацією, яка склалася в їхньому житті.

"І може, там якась жінка, яка десь сховала український паспорт, але якось вона там виходжує свою лежачу мати. А цю жінку сюди до нас не пропускають, а їй треба якось жити, виживати і так далі. І тому вона використовує російський паспорт або якийсь інший документ. Або там щоб десь працювати..." — заявив президент.

Зеленський зазначив, що йдеться в цій ситуації не стільки про поблажливість до таких людей, скільки про співчуття до них. На його думку, "людей не можна ділити за паспортом, людину потрібно зовсім по-іншому сприймати".

"Є вимушені в житті заходи. І ми всі, не пройшовши через такі випробування, не можемо оцінити це до кінця правильно й адекватно. Тому я вважаю, що в сенсі паспортизації говорити про людей складно. Однозначно оцінювати не можна", — зазначив президент.

Глава держави звернув увагу на той факт, що, видаючи свої паспорти громадянам України, РФ порушує міжнародне право.

"Спочатку ти роздаєш паспорти Російської Федерації, а потім виходиш і кажеш: "Я захищаю своє населення". Причому не тільки російськомовне. Ось чому це небезпечно", — сказав Зеленський.

У цьому ж інтерв'ю Зеленський заявив, що залучення українців із російськими паспортами на окупованих територіях Донбасу та Криму до виборів у Державну Думу РФ є "рабством якимось". Глава держави запевнив, що історія змиває подібні кроки і "все це мине".

Зазначимо, під час цього ж інтерв'ю Зеленський заявив, що "російська історія ще оплакуватиме ситуацію з Кримом". Він вважає, що після окупації півострова між двома народами — російським та українським — зіпсувалися відносини на тривалий період. Також Зеленський заявив, що Крим ніколи не буде територією Російської Федерації та його повернення — лише питання часу.

Нагадаємо, постанову, згідно з якою жителям окупованих територій Донбасу та Криму з російськими паспортами дозволяється голосувати на виборах у Державну думу, Центрвиборчком РФ ухвалив 20 липня. Власне вибори повинні відбутися в період із 17 по 19 вересня 2021 року.