"Ждут гостей": в "Нацкорпусе" заявили, что СБУ будет штурмовать их базу на заводе "АТЕК"

Руководство организации связывает возможный захват их хаба в Киеве с теми событиями, которые могут произойти осенью.

Представители праворадикальной организации "Национальный корпус", семерых членов которой 5 августа задержала СБУ по подозрению в рэкете, заявляют, что во вторник, 10 августа, их базу на заводе "АТЕК" в Киеве намерены брать штурмом силовики в лице сотрудников главного управления СБУ и спецподразделения "Альфа". Соответствующее сообщение появилось в понедельник, 9 августа, на официальном канале "Нацкорпуса" в Telegram.

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"По нашей информации, завтра, 10 августа, силовики планируют захват молодежного националистического хаба, который находится на базе завода "АТЕК", — утверждают в "Нацкорпусе".

В организации приглашают всех желающих представителей СМИ посетить хаб до начала возможного штурма, чтобы "убедиться в отсутствии на его территории незаконных вещей". В "Нацкорпусе" подчеркивают, что они готовы предоставить журналистам любую интересующую их информацию и ждут возможных "гостей" из правоохранительных структур.

[ + – ] "Нацкорпус" ожидает, что СБУ будет штурмовать их базу

Заместитель руководителя штаба "Нацкорпуса" Владислав Соболевский в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNews уточнил, что предполагаемый штурм их базы на заводе "АТЕК" должен начаться около 5 утра. Он также отметил, что на территории завода нет никаких взрывоопасных веществ или оружия, однако не исключает, что в ходе завтрашних обысков у силовиков получится "их найти".

Соболевский подчеркнул, что в "Нацкорпусе" связывают последние события с тем, что осенью представители власти "намерены имплементировать формулу Штайнмайера".

"Осенью будет встреча Зеленого с Путиным и ни один украинец не имеет права пикнуть, выйти на улицу. Для этого нужно дочистить и добить всех, кто против, все патриотические организации", — рассказал Соболевский.

Ранее руководитель харьковской ячейки "Нацкорпуса" Константин Немичев утверждал, что их представителей могут снова ждать обыски, однако заверил, что они "готовы к новым провокациям".

"АТЕК" ("Красный экскаватор") — машиностроительный завод в Киеве, который в 2011 году начал процесс банкротства. В последние несколько лет его территорию арендует "Нацкорпус" для своей базы.

Напомним, 5 августа в Харькове были задержаны семеро представителей "Нацкорпуса" по подозрению в вымогательстве от местных предпринимателей. Суд отправил их в СИЗО на 2 месяца без права внесения залога. 6 августа СБУ опубликовала фрагменты телефонных разговоров, на которых, по словам силовиков, подозреваемые общаются с пострадавшими. На записях слышно, что одни люди требовали от других деньги и угрожали им физической расправой ("Я тебя закопаю" и т.д.).

Отметим, Фокус детально рассказывал об этой истории и разбирался какими могут быть ее последствия.