"Чекають гостей": у "Нацкорпусі" заявили, що СБУ штурмуватиме їхню базу на заводі "АТЕК"

Керівництво організації пов'язує можливе захоплення їхнього хабу в Києві з тими подіями, які можуть статися восени.

Представники праворадикальної організації "Національний корпус", сімох членів якої 5 серпня затримала СБУ за підозрою в рекеті, заявляють, що у вівторок, 10 серпня, їхню базу на заводі "АТЕК" у Києві мають намір брати штурмом силовики в особі співробітників головного управління СБУ та спецпідрозділу "Альфа". Відповідне повідомлення з'явилося в понеділок, 9 серпня, на офіційному каналі "Нацкорпусу" в Telegram.

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"За нашою інформацією, завтра, 10 серпня, силовики планують захоплення молодіжного націоналістичного хабу, який знаходиться на базі заводу "АТЕК", — стверджують у "Нацкорпусі".

В організації запрошують усіх охочих представників ЗМІ відвідати хаб до початку можливого штурму, щоб "переконатися у відсутності на його території незаконних речей". У "Нацкорпусі" підкреслюють, що вони готові надати журналістам будь-яку цікаву для них інформацію і чекають можливих "гостей" з правоохоронних структур.

[ + – ] "Нацкорпус" очікує, що СБУ штурмуватиме їхню базу

Заступник керівника штабу "Нацкорпусу" Владислав Соболевський в коментарі Telegram-каналу PavlovskyNews уточнив, що передбачуваний штурм їхньої бази на заводі "АТЕК" повинен початися приблизно о 5 ранку. Він також зазначив, що на території заводу немає ніяких вибухонебезпечних речовин або зброї, однак не заперечує, що в процесі завтрашніх обшуків у силовиків вдасться "їх знайти".

Соболевський підкреслив, що в "Нацкорпусі" пов'язують останні події з тим, що восени представники влади "мають намір імплементувати формулу Штайнмаєра".

"Восени буде зустріч Зеленого з Путіним і жоден українець не має права пискнути, вийти на вулицю. Для цього потрібно дочистити і добити всіх, хто проти, усі патріотичні організації", — розповів Соболевський.

Раніше керівник харківського осередку "Нацкорпусу" Костянтин Немічев стверджував, що їхніх представників можуть знову чекати обшуки, проте запевнив, що вони "готові до нових провокацій".

"АТЕК" ("Червоний екскаватор") — машинобудівний завод у Києві, який у 2011 році почав процес банкрутства. В останні кілька років його територію орендує "Нацкорпус" для своєї бази.

Нагадаємо, 5 серпня в Харкові були затримані семеро представників "Нацкорпусу" за підозрою у вимаганні від місцевих підприємців. Суд відправив їх у СІЗО на 2 місяці без права внесення застави. 6 серпня СБУ оприлюднила фрагменти телефонних розмов, на яких, за словами силовиків, підозрювані спілкуються з постраждалими. На записах чути, що одні люди вимагали від інших гроші та погрожували їм фізичною розправою ("Я тебе закопаю" тощо).

Зазначимо, Фокус детально розповідав про цю історію і розбирався якими можуть бути її наслідки.