Без переговоров с Зеленским вопросы безопасности в Европе не решить, – Никифоров (видео)

Пресс-секретарь президента Украины считает, что визит Меркель в Киев доказывает правильность тезиса "про Украину без Украины – ни слова".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время своего визита в Украину 22 августа обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы, связанные с энергетической безопасностью нашей страны, сообщил на брифинге в среду, 11 августа пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

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По его словам, посещение Меркель Украины – логическое продолжение контактов Зеленского в "четырехугольнике Вашингтон – Брюссель – Берлин – Киев".

Никифоров проинформировал, что Зеленский и Меркель во время встречи побеседуют о том, какие конкретные шаги предпримет ФРГ для того, чтобы выполнить свои обязательства, в случае, если Россия после начала работы "СП–2" решит злоупотребить своим монопольным положением на газовом рынке.

[ + – ] Брифинг Сергея Никифорова (видео с 01.44)

Помимо этого, собеседники обсудят вопросы безопасности на Донбассе и возможность "реанимирования" мирных переговоров для урегулирования ситуации.

"Визит Меркель доказывает, что "про Украину без Украины – ни слова". Без прямых переговоров с Зеленским современные важнейшие безопасностные вопросы в Европе не решить", – добавил Сергей Никифоров.

Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель запланировала официальный визит в Киев для проведения переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским на 22 августа.

На брифинге с президентом Владимиром Зеленским, который состоялся во время визита украинского президента в Берлин, канцлер ФРГ заявила, что транзит газа через Украину должен продолжиться и после запуска газопровода "Северный поток-2".

А накануне встречи Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель Фокус попросил лидеров мнений поразмышлять о том, чего они ждут от переговорного процесса и какие рекомендации хотят дать президенту Украины.