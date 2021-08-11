Без переговорів із Зеленським питання безпеки в Європі не вирішити, — Никифоров (відео)
Прессекретар президента України вважає, що візит Меркель до Києва доводить правильність тези "про Україну без України — ні слова".
Канцлерка ФРН Ангела Меркель під час свого візиту в Україну 22 серпня обговорить із президентом України Володимиром Зеленським питання, пов'язані з енергетичною безпекою нашої країни, повідомив на брифінгу в середу, 11 серпня, прессекретар президента України Сергій Никифоров.
За його словами, відвідування Меркель України — логічне продовження контактів Зеленського в "чотирикутнику Вашингтон — Брюссель — Берлін — Київ".
Никифоров поінформував, що Зеленський і Меркель під час зустрічі поговорять про те, які конкретні кроки зробить ФРН для того, щоб виконати свої зобов'язання в разі, якщо Росія після початку роботи "ПП-2" вирішить зловжити своїм монопольним становищем на газовому ринку.
Крім цього, співрозмовники обговорять питання безпеки на Донбасі та можливість "реанімування" мирних переговорів для врегулювання ситуації.
"Візит Меркель доводить, що "про Україну без України — ні слова". Без прямих переговорів із Зеленським сучасні найважливіші безпекові питання в Європі не вирішити", — додав Сергій Никифоров.
Нагадаємо, канцлерка ФРН Ангела Меркель запланувала офіційний візит до Києва для проведення переговорів із президентом України Володимиром Зеленським на 22 серпня.
На брифінгу з президентом Володимиром Зеленським, який відбувся під час візиту українського президента до Берліна, канцлерка ФРН заявила, що транзит газу через Україну повинен продовжитися і після запуску газопроводу "Північний потік-2".
А напередодні зустрічі Володимира Зеленського з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель Фокус попросив лідерів думок поміркувати про те, чого вони чекають від переговорного процесу та які рекомендації хочуть дати президенту України.