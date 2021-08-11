Без переговорів із Зеленським питання безпеки в Європі не вирішити, — Никифоров (відео)

Прессекретар президента України вважає, що візит Меркель до Києва доводить правильність тези "про Україну без України — ні слова".

Канцлерка ФРН Ангела Меркель під час свого візиту в Україну 22 серпня обговорить із президентом України Володимиром Зеленським питання, пов'язані з енергетичною безпекою нашої країни, повідомив на брифінгу в середу, 11 серпня, прессекретар президента України Сергій Никифоров.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За його словами, відвідування Меркель України — логічне продовження контактів Зеленського в "чотирикутнику Вашингтон — Брюссель — Берлін — Київ".

Никифоров поінформував, що Зеленський і Меркель під час зустрічі поговорять про те, які конкретні кроки зробить ФРН для того, щоб виконати свої зобов'язання в разі, якщо Росія після початку роботи "ПП-2" вирішить зловжити своїм монопольним становищем на газовому ринку.

[ + – ] Брифінг Сергія Никифорова (відео з 01.44)

Крім цього, співрозмовники обговорять питання безпеки на Донбасі та можливість "реанімування" мирних переговорів для врегулювання ситуації.

"Візит Меркель доводить, що "про Україну без України — ні слова". Без прямих переговорів із Зеленським сучасні найважливіші безпекові питання в Європі не вирішити", — додав Сергій Никифоров.

Нагадаємо, канцлерка ФРН Ангела Меркель запланувала офіційний візит до Києва для проведення переговорів із президентом України Володимиром Зеленським на 22 серпня.

На брифінгу з президентом Володимиром Зеленським, який відбувся під час візиту українського президента до Берліна, канцлерка ФРН заявила, що транзит газу через Україну повинен продовжитися і після запуску газопроводу "Північний потік-2".

А напередодні зустрічі Володимира Зеленського з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель Фокус попросив лідерів думок поміркувати про те, чого вони чекають від переговорного процесу та які рекомендації хочуть дати президенту України.