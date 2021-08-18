После ремонта школы в Киеве не досчитались 5 миллионов гривен. В КГГА нагрянули с обысками

Правоохранители явились в Департамент образования и науки. Обыскивают также офис одного из коммунальных предприятий и фирмы-подрядчика.

В среду, 18 августа, правоохранители пришли с обысками в Департаменте образования и науки Киевской городской государственной администрации (КГГА). Информацию об этом разместила на своей Facebook-странице директор департамента Елена Фиданян.

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"В департаменте обыск!", — написала чиновница, при этом не уточнив, кто именно их проводит и с какой целью.

В то же время, как сообщает Киевская городская прокуратура, фискалы проводят обыски на коммунальном предприятии "Соломянка-Сервис". Следствие полагает, что сотрудники КП осуществили растрату средств местного бюджета, которые выделялись на ремонт одной из школ в Соломянском районе, уголовное производство открыто по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Фото: Киевская городская прокуратура

По версии правоохранителей, КП "Соломянка-Сервис" договорилось с подрядчиком о реконструкции школы на проспекте Отрадном за более чем 230 миллионов гривен. Затем, как утверждается, директор КП и директор выполнявшей работы фирмы заключили акты принятия выполнения строительных работ с ложью о стоимости и объеме проделанной работы. Фискалы полагают, что стоимость работ была завышена на почти 5 миллионов гривен.

Фото: Киевская городская прокуратура

Более того, следствие увидело признаки фиктивности у предприятий-субподрядчиков. Они, как утверждается, не отчитывались перед налоговой, не имели производственных и трудовых мощностей и вели документооборот лишь для сокрытия фактов хищения бюджетных денег.

Помимо самого коммунального предприятия, обыски проводятся в офисе подрядчика.

Примечательно, что на днях Министерство внутренних дел совместно с Офисом генерального прокурора объявили о подозрении руководству и ряду сотрудников Инспекции по парковке, которые подчиняются Департаменту транспорта и инфраструктуры КГГА, в связи с чем эвакуация автомобилей в столице не осуществляется.

Обыски также проводились по факту возможного присвоения средств территориальной общины Киева и служебной халатности при строительстве Подольского мостового перехода через реку Днепр.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко считает, что цель обысков в департаментах КГГА — опорочить его и сместить с должности.