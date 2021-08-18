Після ремонту школи в Києві не дорахувалися 5 мільйонів гривень. У КМДА нагрянули з обшуками

Правоохоронці з'явилися в Департамент освіти і науки. Обшукують також офіс одного з комунальних підприємств і фірми-підрядника.

У середу, 18 серпня, правоохоронці прийшли з обшуками в Департамент освіти і науки Київської міської державної адміністрації (КМДА). Інформацію про це розмістила на своїй Facebook-сторінці директорка департаменту Олена Фіданян.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"У департаменті обшук!" — написала чиновниця, при цьому не уточнивши, хто саме його проводить і з якою метою.

У той же час, як повідомляє Київська міська прокуратура, фіскали проводять обшуки на комунальному підприємстві "Солом'янка-Сервіс". Слідство вважає, що співробітники КП здійснили розтрату коштів місцевого бюджету, які виділялися на ремонт однієї зі шкіл у Солом'янському районі, кримінальне провадження відкрито за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Фото: Київська міська прокуратура

За версією правоохоронців, КП "Солом'янка-Сервіс" домовилося з підрядником про реконструкцію школи на проспекті Відрадному за більш ніж 230 мільйонів гривень. Потім, як стверджується, директор КП і директор фірми, яка виконувала роботи, уклали акти прийняття виконання будівельних робіт із брехнею про вартість і обсяг виконаної роботи. Фіскали вважають, що вартість робіт була завищена на майже 5 мільйонів гривень.

Фото: Київська міська прокуратура

Більш того, слідство побачило ознаки фіктивності у підприємств-субпідрядників. Вони, як стверджується, не звітували перед податковою, не мали виробничих і трудових потужностей і вели документообіг лише для приховування фактів розкрадання бюджетних грошей.

Крім самого комунального підприємства, обшуки проводяться в офісі підрядника.

Примітно, що днями Міністерство внутрішніх справ спільно з Офісом генерального прокурора оголосили про підозру керівництву та низці співробітників Інспекції з паркування, які підпорядковуються Департаменту транспорту і інфраструктури КМДА, у зв'язку з чим евакуація автомобілів в столиці не здійснюється.

Обшуки також проводилися за фактом можливого привласнення коштів територіальної громади Києва та службової недбалості при будівництві Подільського мостового переходу через річку Дніпро.

У той же час мер Києва Віталій Кличко вважає, що мета обшуків у департаментах КМДА — зганьбити його і змістити з посади.